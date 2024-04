Một học sinh lớp 5 ở Nha Trang tử vong nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 5.4, lãnh đạo P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang xác nhận một nữ học sinh lớp 5 Trường tiểu học Vĩnh Trường đã tử vong vào sáng cùng ngày. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Rất đông phụ huynh và người dân tập trung trước cổng Trường tiểu học Vĩnh Trường THẾ QUANG

Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ cùng phụ huynh của học sinh tụ tập kín Trường tiểu học Vĩnh Trường. Các lực lượng công an, dân phòng phải bắt loa tuyên truyền, hướng dẫn người dân để giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực.

Phía bên trong trường nhiều lực lượng khác đang làm nhiệm vụ gồm lãnh đạo TP.Nha Trang, lãnh đạo P.Vĩnh Trường, công an, y tế...

Theo người dân khu vực, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, giáo viên và người dân phát hiện học sinh trên nôn ói dữ dội tại bãi xe của nhà trường, rồi ngất xỉu. Sau đó xe cấp cứu đến đưa đi. Trước khi xảy ra vụ việc em này có ăn cơm gà, shushi tại một quán ăn gần trường.

Ngay trong sáng 5.4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND TP.Nha Trang khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 5 để giải quyết theo thẩm quyền, thông tin công khai rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, báo chí có liên quan; báo cáo UBND tỉnh.

Giao UBND TP.Nha Trang khẩn trương có thông cáo báo chí về vụ việc để thông tin đến các cơ quan báo chí biết trước 12 giờ ngày 5.4.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các tin giả, sai sự thật về vụ việc (khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng) để kịp thời xử lý theo quy định; báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Nhiều phụ huynh đang rất lo lắng cho con em mình THẾ QUANG

Hồi giữa tháng 3.2024, một vụ ngộ độc cơm gà khác đã xảy ra tại quán Trâm Anh, đường Bà Triệu, TP.Nha Trang khiến hơn 360 người phải vào viện.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trên các mẫu gồm thực phẩm, nước, bàn tay, bệnh phẩm đã phát hiện khuẩn Salmonella trong mẫu hành phi, gà xé và khuẩn Bacillus cereus trong cơm gà chan xốt trứng, gà xé, dưa chua.

Ngoài ra, vi khuẩn Staphylococcus aureus còn được phát hiện trong bàn tay của một bệnh nhân.

Cuối tháng 3.2024, khoảng 10 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn trỗi, TP.Nha Trang cũng phải nhập viện sau khi ăn cơm gà trước cổng trường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ học sinh lớp 5 ở Nha Trang tử vong nghi ngộ độc thực phẩm nói trên.