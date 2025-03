Một học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt điểm toán cao nhất thế giới

Ông David Albon và tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu trao chứng chỉ và phần thưởng vinh danh hai học sinh có thành tích xuất sắc nhất của kỳ thi Chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2024 ẢNH: BẢO CHÂU

Ngày 15.3, Tập đoàn Giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao các chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel lần lượt bậc tiểu học, THCS, THPT bao gồm iPrimary, iLowerSecondary và tú tài quốc tế International GCSE cho hơn 700 học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp.

Đồng thời tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng EMG Education, Tập đoàn Giáo dục Pearson của Vương quốc Anh tuyên dương những học sinh đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2024.

Cụ thể, có 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards - học sinh có điểm thi cao nhất Việt Nam ở mỗi môn - và 33 học sinh đạt danh hiệu Excellence Awards - học sinh có mức điểm xuất sắc cho cả 3 môn toán, tiếng Anh và khoa học.

Ngoài ra, buổi lễ còn đặc biệt vinh danh 2 học sinh đạt thành tích cao nhất: Trần Hà Thanh Trúc, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt điểm tuyệt đối (điểm 9 trong thang điểm quốc tế từ 1-9) ở cả 3 môn, trong đó điểm môn tiếng Anh cao nhất Việt Nam và Văn Hoàng Minh Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thời điểm đăng ký tham gia kỳ thi là học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3), đạt điểm môn toán cao nhất thế giới.

Theo thống kê của Hội đồng Khảo thí Pearson Edexcel, bộ môn toán có 99% học sinh có kết quả đạt ở cả 3 cấp, trong đó 80% đạt ở mức khá trở lên. Ở cấp THCS, có 74% học sinh đạt điểm toán mức giỏi và xuất sắc, cao hơn so với tỷ lệ học sinh toàn cầu là 49%. 100% học sinh THPT dự thi chứng chỉ Tú tài quốc tế International GCSE có kết quả đạt ở cả 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học. Trong đó, tỷ lệ học sinh đạt điểm tuyệt đối môn toán là 35%, cao hơn so với tỷ lệ toàn cầu là 20%. Ngoài ra, ở môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL), tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi là 54%, cao gấp đôi so với tỷ lệ toàn cầu là 24%. Tỷ lệ đạt điểm giỏi ở môn khoa học là 54%, cao hơn tỷ lệ học sinh toàn cầu là 36%.

Ông David Albon, Giám đốc phụ trách Chương trình Quốc tế của Tập đoàn Giáo dục Pearson, phát biểu: "Pearson vinh dự khi được đồng hành cùng Sở GD-ĐT TP.HCM và EMG Education trong suốt hơn 10 năm triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp tại các trường công lập trên địa bàn TP.HCM và ghi nhận nhiều kết quả đánh giá chuẩn quốc tế vô cùng xuất sắc. Một trong những thành tích ấn tượng nhất mà chúng tôi nhận thấy là có đến 54% học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt điểm xuất sắc (mức điểm 7 trở lên trong thang điểm quốc tế 1-9) môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) của chương trình Tú tài Quốc tế International GCSE, con số này cao gấp đôi so với tỷ lệ học sinh quốc tế dự thi ở cùng môn học, cùng cấp độ. Điều này cho thấy học sinh Việt Nam, với những bối cảnh và điều kiện phù hợp, không chỉ có thể học tốt tiếng Anh mà còn tiếp thu được kiến thức các môn toán và khoa học hoàn toàn bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh như một công cụ để ứng dụng thực tiễn trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và tư duy cấp độ cao".

Tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ với học sinh: "Thành công ngày hôm nay là quả ngọt cho cả một quá trình phấn đấu của các em và các em xứng đáng được vinh danh vì những thành tích đã đạt được. Với những kiến thức và kỹ năng thực tiễn mà các em đã được học trong chương trình tiếng Anh tích hợp, thầy tin rằng tương lai của các em sẽ đạt được nhiều thành công, với nhiều cơ hội rộng mở để bước ra hội nhập thế giới".

Văn Hoàng Minh Anh, học sinh lớp 10CATH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) nhận chứng chỉ trong buổi lễ sáng nay, 15.3 ẢNH: BẢO CHÂU "Đôi khi cũng bị sa ngã vì có điện thoại" Kỳ thi vừa qua, em đã cố gắng làm tốt bài thi. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn khiến em bất ngờ. Bởi vì, em nghĩ nhiều người khác còn giỏi hơn mình. Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp, trong giờ học, thầy cô không chỉ đơn thuần giảng lý thuyết mà còn tổ chức các hoạt động để học trò thấy hứng thú với việc học. Các kiến thức được giảng dạy có sự chọn lọc, có lộ trình và nâng cao theo từng năm. Đối với việc học, việc sắp xếp và quản lý thời gian rất quan trọng. Trong lớp, khi giáo viên giảng bài, em cố gắng tập trung để hiểu ngay kiến thức trên lớp. Đặc biệt sau mỗi tiết học, em đều dành thời gian làm bài tập và ôn tập lại những kiến thức đã học trong ngày hôm đó. Việc cân bằng giữa việc học và chơi cũng rất quan trọng. Là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, mọi người sẽ nghĩ rằng học trò chỉ biết cắm đầu vào học nhưng thật sự không phải. Bên cạnh việc học, em còn chơi thể thao, dành thời gian đọc sách, vẽ để trau dồi thêm kỹ năng mềm. Bản thân em đôi khi cũng bị sa ngã vì có điện thoại. Để bắt đầu kỳ học dài, em sẽ dùng điện thoại để quay phim lại. Sau đó, em sẽ xem lại hành trình trên để thấy mình đã nỗ lực, cố gắng như thế nào trong thời gian qua. Để việc học hiệu quả, vở của em có thể không ngăn nắp, không sạch sẽ bởi em thường xuyên ghi chú lại những vấn đề giáo viên lưu ý. Chính điều đó khiến em nhớ bài lâu. Điều này khiến em hứng thú và giúp em tìm tòi thêm nhiều thông tin. Trước những kỳ thi quan trọng, em vừa củng cố lại nội dung chính, vừa xem lại phần ghi chú đã lưu ý trong suốt quá trình học. Từ đó, em sẽ có kiến thức mở rộng hơn đồng thời nắm được những thông tin chính. Đối với em, việc học không bao giờ ngừng do đó em sẽ tiếp tục trau dồi. Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng, là chìa khóa kết nối mở cánh cửa ra thế giới. Văn Hoàng Minh Anh, học sinh lớp 10CATH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM)