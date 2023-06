Một khách hàng LPBank Tuyên Quang trúng xe ô tô Toyota Camry

Bà Trần Thị Lành - Khách hàng trúng giải đặc biệt của chương trình đã chia sẻ: "Tôi xin chân thành cảm ơn LPBank Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã mang đến may mắn cho tôi. Ngay sau đây tôi sẽ trích một phần giải thưởng để tặng cho trung tâm bảo trợ xã hội huyện Sơn Dương, chia sẻ may mắn của mình nhận được trong ngày hôm nay cho những người không may mắn trong cuộc sống. Tôi hy vọng trong thời gian tới LPBank sẽ có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn hơn nữa và chúc cho LPBank sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn trong thời gian tới".

Khách hàng Trần Thị Lành nhận giải đặc biệt là 1 xe ô tô Toyota Camry 2023 trị giá trên 1,1 tỉ đồng

Ngoài ra, LPBank cũng trao các giải nhất, nhì, ba với các giải thưởng là xe máy SH nhãn hiệu Honda, ti vi, tủ lạnh và sổ tiết kiệm có giá trị cho các khách hàng may mắn.

Chương trình quay số trúng thưởng "Hàng triệu quà tặng - Vạn lời tri ân" được triển khai từ ngày 10.2.2023 đến hết ngày 9.5.2023 nhân dịp sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập LPBank. Theo đó khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tối thiểu 20 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên tại quầy giao dịch hoặc online trên ứng dụng LienViet24 sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi với rất nhiều quà tặng như: Sổ tiết kiệm, vali, bộ ly thủy tinh, mũ bảo hiểm, tiền mặt… đồng thời có cơ hội trúng các giải thưởng lớn của LPBank. Theo đó, bộ giải thưởng của mỗi tỉnh bao gồm: Một giải Nhất: Xe máy SH125i; Một giải Nhì: tivi Sony 4k 65inch SD; Một giải Ba: Tủ lạnh panasonic inverter 234lit; giải khuyến khích: Sổ tiết kiệm LPBank. Riêng giải đặc biệt áp dụng cho cả nước là một ô tô Toyota Camry 2.0E. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 120 tỉ đồng.

Các đại biểu và khách hàng trúng giải chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Đây là chương trình ưu đãi huy động vốn lớn nhất của LPBank kể từ khi thành lập đến nay. Chương trình không chỉ nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại LPBank mà còn là sự tri ân quý báu dành cho khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong suốt 15 năm phát triển.

Bên cạnh đó, LPBank cũng triển khai hàng loạt các ưu đãi về lãi suất cho khách hàng vay vốn. Trong đó có sản phẩm vay siêu nhanh phục vụ sản xuất kinh doanh trong 24 giờ từ gói tín dụng 5.000 tỉ đồng. Đặc biệt, từ nay tới hết ngày 31.7.2023, LPBank dành 8.000 tỉ đồng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5%/năm. Các chương trình này cũng chính là thông điệp mạnh mẽ của LPBank về sự cam kết đồng hành hỗ trợ khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, LPBank đã đạt những cột mốc quan trọng trên hành trình trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, giữ vững vị thế là Ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn với hơn 1.200 điểm giao dịch trên cả nước. Trong giai đoạn 2023 - 2028, với định hướng chiến lược rõ ràng của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, tinh thần đoàn kết nhằm đổi mới toàn diện của tập thể cán bộ nhân viên cùng sự ủng hộ của cổ đông, đối tác và khách hàng, LPBank được kỳ vọng sẽ bắt đầu một hành trình phát triển vượt trội, mang lại giá trị và lợi ích tốt nhất cho khách hàng.