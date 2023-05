Một khách sạn Việt Nam vào top tốt nhất thế giới 2023

Danh sách khách sạn hàng đầu thế giới thuộc giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best Hotels.

Trong đó, khách sạn boutique 4 sao La Sinfonia Del Rey mở cửa năm 2019, cách Nhà hát múa rối nước Thăng Long khoảng 200m, sát bên bờ Hồ, xếp thứ 16. Với 48 phòng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, có giá từ 2 đến 5 triệu đồng/đêm, "Khách sạn như một ốc đảo yên tĩnh ngay trung tâm thủ đô sôi động", Tripadvisor nhận xét.

Khách sạn có quầy bar nhìn ra hồ Gươm KS

Top 10 trong 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2023 gồm Rambagh Palace ở Jaipur (Ấn Độ); Ozen Reserve Bolifushi ở Maldives; Hotel Colline de France ở Gramado, Brazil; Shangri-La The Shard, London (Anh); The Ritz-Calton, Hồng Kông; JW Marriott Marquiz, Dubai; Romance Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Ikos Dassaia, Hy Lạp; Ikos Andalusia, Tây Ban Nha; Padma Resort Ubud, Indonesia.

Ngoài ra, giải thưởng còn có 25 khách sạn tốt nhất châu Á, trong đó Việt Nam có ba đại diện gồm La Sinfonia Del Rey đứng ở vị trí thứ 7, La Siesta Classic Ma May Hà Nội thứ 17 và La Siesta Hội An, 23.

Riêng điểm đến Việt Nam, 25 khách sạn tốt nhất 2023 ngoài 3 khách sạn trên còn có The Oriental Jade Hà Nội, Vinpearl Sealink Nha Trang, Banyan Tree Lăng Cô, Melia Vinpearl Danang Riverfront, The Anam Cam Ranh, Vinpearl Landmark 81 Autograph Collection, Hotel de la Coupole MGallery...

Danh sách giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Hotels dựa trên đánh giá của khách du lịch trong vòng 1 năm. Chưa đến 1% trong số 8 triệu khách sạn trên Tripadvisor được trao giải Best of the Best. Thứ hạng dựa trên số lượng bình chọn chủ yếu từ khách du lịch đã có trải nghiệm thực tế ở nơi lưu trú.