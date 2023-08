Một kiểu 'gài bẫy' cần nghiêm trị

Theo lời khai của nhóm người này, họ tạo các ổ gà trên QL28B là để người đi đường vấp phải, khi ấy xe sẽ hỏng và vào quán sửa xe của Ngô Minh Trung gần đó để sửa.

Ngô Minh Trung (35 tuổi, chủ tiệm vá vỏ xe tại xã Ninh Loan) là kẻ đã thuê hai người còn lại tham gia đào đường tạo các hố nguy hiểm nói trên. Họ dùng cuốc chim để tạo các hố trên đường giữa lúc trời mưa vì biết đèo Bảo Lộc đang gặp sự cố, hành khách sẽ chuyển qua QL28B để về TP.HCM hoặc lên Đà Lạt.

Dựng lại cảnh phá hoại QL28B để trục lợi

LÂM VIÊN

Rất may là hành động rất độc ác này được người dân phát hiện kịp thời lúc giữa khuya và báo cho công an xử lý. Xem hiện trường mà công an yêu cầu nhóm người này "diễn lại" thì thấy các ổ gà được tạo nên chưa đến mức gây hại cho xe cộ qua lại, song hành vi này nếu "hoàn thành" thì không biết hậu quả sẽ như thế nào...



Đào đường để gài bẫy nhằm tăng thu nhập như thế là một hành vi gián tiếp gây nguy hiểm. Hy vọng "kiếm thêm" từ các cú vấp ngã, sập "ổ gà", "ổ voi" kẻ chủ mưu chưa chắc đã được gì, song hành vi đó có thể gây chết người. Do vậy, cần phải đưa 3 người này vào một khung hình phạt khác chứ không thể chỉ là tội "cản trở giao thông đường bộ".

Chúng ta đã từng chứng kiến nạn rải đinh trên đường để khách hỏng lốp xe mà vá, các chủ tiệm sửa xe có dịp "chặt chém" khách hỏng lốp xe nhưng đào đường gài bẫy kiểu như trên QL28B thì đây là lần đầu tiên - một hành vi vừa dại dột vừa quá nguy hiểm.

Sửa xe là một nghề lương thiện. Nếu cảm thấy quá ế, không sống được với nghề này thì ta tìm việc khác chứ không thể "gài bẫy" nhằm tạo thu nhập bằng cách đào đường như thế. Dẫu chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, song cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải xử lý nghiêm nhóm người này nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc.