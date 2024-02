Một loạt doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát bị xử phạt về trái phiếu

Mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới hoạt động phát hành trái phiếu. Trong đó có nhiều công ty có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, UBCKNN ban hành quyết định số 59/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP WorldWide Capital (Q.3, TP.HCM) do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu gồm xoay quanh trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; báo cáo tài chính bán niên năm 2023...

Nhiều công ty liên quan Vạn Thịnh Phát bị xử phạt liên quan về hoạt động trái phiếu NGỌC THẮNG

Đồng thời, UBCKNN cũng ban hành quyết định về việc xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Wealth Power (Q.1, TP.HCM) do không gửi nội dung công bố thông tin đối với các tài liệu về trái phiếu và không công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022.

Với lý do như tương tự, UBCKNN cũng xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư Vast King (Q.3, TP.HCM) khi không công bố thông tin đối với trái phiếu VKICB2225001; xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tường Khải (Q.1, TP.HCM) do không công bố thông tin đối với trái phiếu TKCCB2223001; xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World do không gửi nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022 và các thông tin về trái phiếu SNW-2018.10; xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Xây dựng Minh Trường Phú (Q.1, TP.HCM) do công ty không gửi nội dung công bố báo cáo tài chính và thông tin liên quan trái phiếu MTPCB2223001).

Song song đó, UBCKNN cũng xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (Q.1, TP.HCM) do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ liên quan về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ năm 2022 và thông tin về trái phiếu EGSCB2223001.

Các đơn vị nêu trên thực tế có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Xây dựng Kiến Hưng Thịnh cũng do không tuân thủ quy định về công bố thông tin định kỳ liên quan đến trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002; phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Air Link (Q.1, TP.HCM) không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu ALICB2223001 và trái phiếu ALICB2223002.