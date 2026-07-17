Một lời rủ đưa cô gái đến nghề chơi trống chuyên nghiệp

Từ lời rủ học thử đến quyết định trở thành nữ tay trống chuyên nghiệp

Không giống nhiều người theo đuổi âm nhạc từ nhỏ với một ước mơ rõ ràng, Khuất Hoa Xuân (27 tuổi TP. Hà Nội) đến với bộ trống khá tình cờ. Ban đầu, cô chỉ muốn học một loại nhạc cụ. Tuy nhiên, khi được người quen gợi ý: “Môn này đang ít người học, em có muốn thử không?”, Hoa Xuân quyết định trải nghiệm và rồi “dính luôn” với bộ môn này.

Khuất Hoa Xuân bén duyên với bộ trống từ một lần “học thử” và quyết định theo đuổi con đường chơi trống chuyên nghiệp. ẢNH: NVCC

Từ một lần học thử, tiếng trống dần trở thành niềm đam mê lớn nhất của Xuân. Thế nhưng, để theo đuổi con đường chơi trống chuyên nghiệp, Hoa Xuân cũng đối mặt với không ít khó khăn.

Xuân nhớ có lần từng gặp định kiến khi theo học nhạc cụ phương Tây. “Có một chú mặc định con gái sẽ học nhạc cụ dân tộc. Lúc đó mình cũng hơi khó chịu vì người ta nghĩ mình không học được”, cô kể.

Không chỉ vậy, việc theo đuổi bộ trống cũng đòi hỏi khoản đầu tư không nhỏ. Mỗi khi có tiền, Hoa Xuân đều ưu tiên mua thêm thiết bị hoặc tiếp tục đóng học phí để nâng cao kỹ năng. “Có bao nhiêu tiền là mình mua trống luôn, không suy nghĩ nhiều. Học phí cũng khá cao nhưng mình vẫn cố gắng duy trì vì thật sự yêu thích bộ môn này”, Xuân chia sẻ.

Bên cạnh áp lực chi phí, tiếng trống vang lên mỗi ngày cũng từng khiến hàng xóm phàn nàn. Tuy nhiên, những điều đó không đủ khiến cô từ bỏ niềm đam mê.

Năm 2021 trở thành cột mốc đáng nhớ khi Hoa Xuân hoàn thành bài cover thần tượng, đạt 9,5 điểm chuyên ngành, mức điểm cao trong khóa học. “Lúc đó mình thấy bản thân ngầu lắm. Đó cũng là khởi đầu cho rất nhiều điều về sau này”, nữ tay trống nhớ lại.

Theo nữ tay trống Hoa Xuân, phía sau những video trên mạng xã hội là nhiều năm kiên trì luyện tập và đầu tư cho niềm đam mê. ẢNH: NVCC

Nỗ lực phía sau những video thu hút hàng triệu lượt xem

Sau nhiều năm luyện tập, Hoa Xuân dần mở rộng công việc sang biểu diễn, thu âm, giảng dạy và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Theo cô, phía sau những video chỉ kéo dài vài phút là cả quá trình luyện tập nhiều năm cùng thời gian chuẩn bị, tìm góc quay để mang đến sản phẩm chỉn chu hơn. “Hay hay không là do người chơi, nên mình chỉ biết luyện tập nhiều hơn nữa”, Hoa Xuân nói.

Điều thôi thúc cô đăng tải các video không phải để nổi tiếng, mà đơn giản là muốn lưu lại hành trình trưởng thành của bản thân. “Mình thích và muốn lưu lại quá trình trưởng thành của mình. Được mọi người khen thì vui lắm. Từ nhỏ mình đã thích được bố khen, nên khi các bạn trên mạng động viên mình cũng rất hạnh phúc”, cô bộc bạch.

Theo hồ sơ cá nhân, Hoa Xuân hiện theo đuổi nhiều dòng nhạc như rock, metal, funk, fusion…, từng biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc, tham gia thu âm cho hơn 30 ca khúc và cộng tác với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Hiện Hoa Xuân hoạt động với vai trò tay trống biểu diễn (session drummer), đồng thời giảng dạy và sáng tạo nội dung về âm nhạc. Với cô, bộ trống không còn là sở thích mà đã trở thành công việc gắn bó mỗi ngày.

Hiện nữ tay trống vừa biểu diễn, giảng dạy, vừa sáng tạo nội dung và mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc. ẢNH: NVCC

Không chỉ thu hút người xem bởi kỹ năng, Hoa Xuân còn tạo dấu ấn với phong cách biểu diễn giàu năng lượng.

Phạm Tuấn Ngọc, ở P.Việt Hưng, TP.Hà Nội cho biết đã theo dõi Hoa Xuân khoảng 3 năm sau khi tình cờ xem một video trên Facebook. Theo anh, điều khiến mình ấn tượng là khả năng phối giữa nhạc Nhật và nhạc Việt trong các bản cover, cùng hình ảnh một cô gái theo đuổi bộ môn vốn ít nữ giới lựa chọn.

Trong khi đó, Trần Quang Đạt, ở P.Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nhận xét Hoa Xuân sở hữu kỹ thuật chơi trống chắc tay, giữ nhịp tốt và tạo cảm giác chuyên nghiệp. “Điều khiến mình ấn tượng là bạn có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng lại ngồi phía sau bộ trống lớn và chơi rất tự tin”, anh nói.

Bên cạnh nhiều lời động viên, nữ tay trống cũng nhận về không ít góp ý từ cộng đồng mạng. Có người đánh giá cao thần thái biểu diễn, trong khi một số ý kiến cho rằng cô nên tiết chế một vài động tác cơ thể để người xem tập trung hơn vào phần trình diễn.

Đón nhận những ý kiến trái chiều, Hoa Xuân cho biết bản thân luôn sẵn sàng lắng nghe các góp ý mang tính xây dựng nhưng không để những bình luận tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều.

Hiện ngoài biểu diễn và sáng tạo nội dung, cô còn trực tiếp giảng dạy bộ môn trống với mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. “Hiện tại mình không nghĩ còn nhiều định kiến về con gái chơi trống nữa. Chơi trống vốn khó và rất ngầu. Nếu yêu thích thì cứ thử thôi, đừng ngại”, Hoa Xuân nhắn gửi.