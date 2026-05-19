Một món Việt vào top 5 món ngon nhất châu Á làm từ thịt heo

Thịt heo cực kỳ phổ biến trong ẩm thực của các quốc gia phương Đông và ảnh hưởng lẫn nhau trong cách chế biến. Tuy nhiên, nguồn gốc của chúng là rõ ràng và không có nhiều tranh cãi. Dưới đây là danh sách top 5 món ăn làm từ thịt heo ngon nhất châu Á.

Viên chả nướng trên than hồng, nguyên liệu của món Việt nổi tiếng ẢNH: HOÀI NHÂN

1.Samgyeopsal, Hàn Quốc

Samgyeopsal là món ăn đặc sản của Hàn Quốc chỉ gồm thịt ba chỉ, phần thịt heo đắt nhất ở xứ sở kim chi. Món ăn này phổ biến đến mức người dân Hàn Quốc ăn khoảng bốn ngày một lần. Tên món ăn gồm ba từ: sam (ba), gyeop (lớp), và sal (thịt), nên có thể dịch theo nghĩa đen là thịt ba lớp, ám chỉ ba lớp thịt có thể nhìn thấy được. Cho dù ở nhà hay ở nhà hàng, samgyeopsal được nướng tại bàn trong một chiếc chảo đặc biệt được thiết kế để mỡ chảy xuống hai bên, ăn cùng với rau xanh.

2.Heo sữa quay, Trung Quốc

Một phiên bản của món thịt nướng kiểu Quảng Đông điển hình, được làm bằng cách nướng nguyên con heo đã tẩm ướp gia vị trong lò than ở nhiệt độ rất cao, tạo ra thịt mềm, mọng nước và da giòn.

3.Thịt kho Đông Pha, Trung Quốc

Món ăn đặc trưng của Hàng Châu, thịt ba chỉ kho đỏ, được chế biến từ một số nguyên liệu chính của Trung Quốc như gừng, hành lá, nước tương và quan trọng nhất là rượu gạo Thiệu Hưng, một nguyên liệu thiết yếu cho các món ăn kho đỏ. Người ta nói rằng, món thịt ba chỉ kho Đông Pha được phát minh (hoặc ít nhất là lấy cảm hứng) bởi Tô Đông Pha, một chính khách, nhà thơ, họa sĩ, nhà thư pháp thời nhà Tống thế kỷ 11 và là một trong bốn nhà ẩm thực cổ điển của Trung Quốc.

4.Bún chả, Việt Nam

Một phần bún chả Hương Liên nổi tiếng ở Hà Nội ẢNH: N.T.T

Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún, gắn liền mật thiết với Hà Nội, nơi được cho là nguồn gốc của món ăn này. Món ăn kết hợp ba thành phần: một bát thịt viên nướng trong nước chấm, một đĩa bún và nhiều loại rau xanh tươi như tía tô, xà lách, rau mùi và rau muống. Không có nhiều thông tin về lịch sử hay nguồn gốc của món ăn này, nhưng đã được quốc tế biết đến nhiều hơn vào năm 2016 khi xuất hiện trên chương trình Parts Unknown - trong đó người dẫn chương trình Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

5.Lechon kawali, Philippines

Lechon kawali là phiên bản thịt ba chỉ chiên giòn của Philippines. Thịt chủ yếu được luộc trong nước lọc hoặc nước nêm gia vị, sau đó ướp muối, cắt thành từng miếng rồi chiên ngập dầu cho đến khi có lớp da vàng nâu, giòn rụm nhưng bên trong vẫn mềm và mọng nước. Đây là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của Philippines.

Danh sách món ngon từ thịt heo còn có các món khác của Việt Nam như thịt kho tàu, nem lụi, cơm tấm sườn, thịt đông, cải mèo xào thịt heo gác bếp, nem phùng…