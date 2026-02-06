Một năm nhìn lại và những ước mong cho năm mới của các bác tài Grab

Chạy Grab "được" nhiều hơn những chuyến xe

Điện Biên mùa cao điểm, không còn cảnh du khách đứng ven đường loay hoay hỏi giá, tìm một bác xe ôm, thay vào đó, nhiều người chỉ cần mở điện thoại, đặt xe trên app rồi yên tâm lên xe. Với anh Đặng Minh Trí, một bác tài mới đồng hành cùng Grab từ khi ứng dụng mở rộng hoạt động tại Điện Biên, sự thay đổi ấy là điều dễ thấy nhất. "Từ ngày có Grab, Điện Biên nhộn nhịp và hiện đại hơn hẳn. Du khách đặt xe dễ dàng, không còn lo bị hét giá. Thanh niên như tôi cũng có thêm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập", anh nói.

Không chỉ mang đến cơ hội thu nhập, niềm vui của những bác tài Grab như anh Trí còn là những cuốc xe cùng cuộc gặp gỡ tình cờ và được lắng nghe câu chuyện của nhiều vị khách. Có chuyến, anh chở một bác cựu chiến binh từ Hà Nội lên thăm lại đồi A1. Dọc đường, bác kể chuyện chiến đấu năm xưa, có lúc nghẹn lại, có lúc rơi nước mắt. Đến nơi, bác nắm tay anh cảm ơn vì anh đã lái xe cẩn thận cho người cao tuổi. "Chuyến xe đó khiến tôi nhận ra nghề mình không chỉ là chở khách, mà còn chở theo cả những ký ức lịch sử", anh Trí chia sẻ.

Bác tài Đặng Minh Trí hào hứng đón mùa Tết đầu tiên cùng Grab

Với những nữ bác tài như chị Nguyễn Trần Phương Thảo (Lâm Đồng), trở thành tài xế Grab không chỉ giúp chị chủ động kinh tế để lo cho con cái mà còn mang lại niềm vui rất riêng sau mỗi chuyến đi trọn vẹn. "Khách nữ đi chơi khuya hay đi đường dốc, đèo vắng book xe qua app thấy tên tài xế nữ như tôi là họ yên tâm hẳn", chị cười nói.

Chị Thảo nhớ có lần chở một bạn nữ đi du lịch một mình, bạn than thở muốn tìm chỗ chụp hình đẹp mà mấy điểm nổi tiếng đông quá chen không lọt. Sẵn là dân địa phương, chị quyết định chở bạn qua một cung đường rừng thông vắng người rất đẹp mà chỉ dân bản xứ mới biết. Kết thúc chuyến đi, nữ hành khách vui vẻ khen "book Grab mà lời được cả hướng dẫn viên du lịch".

Nếu niềm vui của anh Trí, chị Thảo là những cuốc xe cùng hành khách thì với ông Hồ Văn Chương, bác tài Grab Xích Lô tại Huế, niềm vui lại đến từ việc "dù chạy dịch vụ truyền thống, lớn tuổi rồi nhưng vẫn bắt kịp thời đại".

Ông Chương cho biết, trước đây đạp xích lô luôn lo bị hiểu lầm là chèo kéo, làm phiền khách. Từ khi "lên app", việc đón khách trở nên nhẹ nhàng hơn, giá cả minh bạch, hành khách lịch sự và tôn trọng hơn. "Mặc áo đồng phục vào, tôi thấy mình chuyên nghiệp hơn, khách cũng nhìn mình bằng con mắt khác", ông Chương tâm sự.

Những ước mong cho năm mới trọn vẹn

Năm mới đến, điều các bác tài nhắc nhiều nhất không phải là những kế hoạch lớn lao mà là những mong ước rất giản dị, đời thường. Với anh Trí, mong ước lớn nhất là gia đình luôn bình an, anh có điều kiện sửa lại mái nhà cho ba mẹ đỡ dột mỗi mùa mưa. Anh cũng kỳ vọng du lịch địa phương tiếp tục khởi sắc, đồng thời thấy vui vì qua những cuốc xe Grab mỗi ngày, anh có thể góp một phần nhỏ vào sự phát triển của du lịch quê hương.

Là một nữ tài xế, chị Phương Thảo chỉ mong những chuyến xe luôn "đi đến nơi, về đến chốn", hành khách vui vẻ, tôn trọng và cảm thông hơn với các nữ tài xế, để mỗi hành trình đều là một trải nghiệm an tâm cho cả hai phía.

Với chị Thảo, ước mong năm mới đơn giản là những chuyến xe “đi tới nơi, về tới chốn”

Còn với ông Chương, ở tuổi xế chiều, mong ước giản dị hơn cả: chân còn khỏe, lưng bớt đau để tiếp tục đạp xích lô mỗi ngày. "Tôi cũng mong dịch vụ Grab Xích Lô ngày càng đông khách, để những "xích lô công nghệ" như tôi có thêm thu nhập, đồng thời góp phần giữ gìn và lan tỏa hình ảnh du lịch Huế văn minh, thân thiện hơn trong mắt du khách".

Một năm nhiều sức khỏe là ước mong của bác tài Grab Xích Lô tại Huế

Anh Trí, chị Thảo, ông Chương là ba trong hàng trăm nghìn bác tài Grab vẫn đang âm thầm miệt mài hoạt động để mang mùa Tết trọn vẹn hơn cho người dùng. Tiếp thêm động lực cho các đối tác tài xế, Grab cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân và động viên như chương trình "Quà tặng bất ngờ" với hàng nghìn phần quà Tết được trao trực tiếp trên các cung đường tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng; các "Trạm dừng chân" dành cho bác tài có thành tích hoạt động tích cực; cùng chương trình Hái Lộc xuyên suốt kỳ nghỉ Tết với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỉ đồng.