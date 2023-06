Một ngân hàng cho phép mở và nhận thẻ ngay trong 1 phút

Tại một số ngân hàng đầu tư hàng đầu về công nghệ, người dùng còn dễ dàng mở thẻ online một cách nhanh chóng thuận tiện. Thậm chí tại các ngân hàng đang triển khai ngân hàng tự động như Digimi Plus (Digimi+) của Ngân hàng Bản Việt (BVBank) còn cho phép nạp tiền vào tài khoản tại máy.

Như tại Ngân hàng tự động Digimi+ của BVBank, từ cách đây hơn 1 năm, ngân hàng này đã triển khai cho phép khách hàng có thể nộp tiền mặt bằng căn cước công dân với hạn mức lên tới 100 triệu đồng/giao dịch và không hạn chế số lần nộp trong ngày, tiền sẽ vào ngay tài khoản sau khi nộp. Còn với rút tiền mặt, hạn mức là 10 triệu đồng/giao dịch và hạn mức là 100 triệu đồng/ngày. Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng đó và được đông đảo người dùng hưởng ứng, bởi khách hàng không chỉ nộp tiền cho mình tại máy Digimi+ mà còn có thể nộp cho tài khoản khác cùng hệ thống.

Mới đây, BVBank còn bổ sung thêm một tính năng mới khi giao dịch trên Digimi+, mà hiện tại trên thị trường mới chỉ có một vài ngân hàng có, đó là mở thẻ và nhận thẻ ngay tại điểm giao dịch tự động.

Theo đó, tất cả các khách hàng mới (chưa có tài khoản tại BVBank) hoặc các khách hàng hiện hữu (đã và đang dùng tài khoản, dịch vụ của BVBank) đều có thể đăng ký mở thẻ và nhận thẻ vật lý chỉ trong vòng 1 phút ngay tại Ngân hàng tự động Digimi+. Yêu cầu với khách hàng đơn giản chỉ là có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi, có giấy tờ tùy thân là CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực…

Trường hợp khách hàng chưa có thời gian đến điểm Digimi+ để mở thẻ thì vẫn có thể dễ dàng mở tài khoản online trên Ngân hàng số Digimi. Sau khi hoàn tất các bước theo hướng dẫn sẽ được cấp thẻ ảo ngay. Khách hàng có thể dùng thẻ để thanh toán các giao dịch online ngay lập tức. Trong trường hợp khách hàng muốn nhận thẻ tại nhà chỉ cần ghi chú lại địa chỉ trong quá trình mở thẻ là BVBank sẽ gửi thẻ về tận nhà của khách hàng.

Hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ sử dụng máy CRM (Cash Recycling Machine), là máy giao dịch tự động thế hệ mới với tính năng ưu việt hơn so với máy ATM thông thường, triển khai được nhiều tính năng bên cạnh nộp/rút tiền mặt như: chuyển tiền, truy vấn số dư, sao kê, đổi mã pin, phát hành thẻ nhanh,… Digimi+ đã được triển khai gần 20 điểm giao dịch tự động tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Nghệ An, Đồng Nai, Bắc Ninh, Gia Lai, Đăk Lăk, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Hải Phòng, Cà Mau,…

Cùng với ngân hàng số Digimi, Digimi + của BVBank như cánh tay nối dài, tạo nên một hệ sinh thái ngân hàng tự động để giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Thời gian gần đây, BVBank được biết đến như một ngân hàng có sự chuyển đổi tích cực và linh hoạt khi luôn là một trong những ngân hàng đầu tiên mang đến nhiều tính năng giao dịch mới, thuận tiện cho khách hàng như: mở tài khoản eKYC, chuyển tiền bằng mã QR, mở tất cả các loại thẻ trên kênh online, và hiện tại là Digimi+ với tính năng nộp/rút tiền bằng CCCD/Thẻ/mã QR và mở thẻ nhanh giúp khách hàng có thể giao dịch bất cứ thời gian nào trong ngày tại gần 30 các điểm giao dịch tự động.

Với sự tiên phong về công nghệ, khách hàng đến với BVBank tăng khá nhanh trong thời gian qua. Năm 2022, số lượng khách hàng của nhà băng này tăng tới 75% so với năm 2021. Và sang các tháng đầu năm 2023, đặc biệt khi các dịch vụ trên ngân hàng tự động được áp dụng ngày càng nhiều, số lượng khách hàng mới ở BVBank tăng trưởng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.