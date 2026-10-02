Một ngày khám phá Singapore bằng xe buýt

Đã đến Singapore nhiều lần, nhưng mỗi lần trở lại, tôi vẫn tìm thấy những điều mới mẻ ở đảo quốc này. Singapore vốn được biết đến với hệ thống giao thông công cộng phát triển, thuận tiện cho du khách tự khám phá. Nhưng thay vì chỉ xem đó là phương tiện đưa mình đến các điểm tham quan, bạn đã bao giờ thử lên một chuyến xe buýt, ngắm phố phường qua cửa kính rồi xuống xe ở một nơi khiến mình tò mò? Đó là trải nghiệm đáng thử và cũng là cách chúng tôi bắt đầu một ngày khám phá Singapore trên tuyến xe buýt số 10.

Chuyến xe buýt số 10 mở đầu hành trình khám phá Singapore từ trung tâm đến khu Katong - Joo Chiat ẢNH: THÀNH NAM

Theo chuyến xe đến khu phố nhiều màu

Lên xe buýt từ trung tâm Singapore, chúng tôi bắt đầu một ngày khám phá mà không đặt ra danh sách dài những điểm phải đến. Chọn chỗ ngồi, nhìn đường phố qua cửa kính, cả nhóm dành thời gian cho chính hành trình di chuyển. Những tòa nhà, cửa hiệu và hàng cây lần lượt lướt qua. Ở mỗi đoạn đường, thành phố lại hiện ra với một nhịp sống khác.

Chuyến xe được chọn là tuyến số 10. Với người đến Singapore để du lịch, xe buýt mang lại niềm vui khá giản dị, đó là vừa di chuyển, vừa quan sát phố phường. Qua cửa kính, du khách có thể nhìn thấy sự chuyển đổi của cảnh quan, từ những công trình cao tầng đến các dãy nhà thấp, những con phố buôn bán và khu dân cư. Một quyết định xuống xe ngẫu hứng đưa chúng tôi đến gần quán 328 Katong Laksa. Bữa ăn vì thế trở thành điểm mở đầu cho buổi khám phá Katong - Joo Chiat, khu vực mà cả nhóm muốn dành nhiều thời gian đi bộ.

Tô laksa tại quán 328 Katong Laksa là điểm dừng ẩm thực trước buổi đi bộ khám phá khu phố ẢNH: THÀNH NAM

Tô laksa được mang ra với nước dùng béo thơm, có vị cay, phần sợi ngắn thuận tiện để xúc bằng thìa. Sau quãng di chuyển, ngồi lại thưởng thức một món ăn địa phương cũng là dịp để cả nhóm bàn xem nên đi đâu tiếp theo. Không cần vội vã kết thúc bữa ăn để kịp một giờ hẹn, chúng tôi thong thả quan sát cửa hàng, đường phố rồi mới tiếp tục hành trình. Từ quán ăn, cả nhóm đi sâu vào những con đường bên trong khu phố, hướng đến dãy nhà Peranakan trên đường Koon Seng. Đây là điểm dừng được mong đợi nhất trong buổi chiều, khi những căn nhà nhiều màu vốn quen thuộc qua ảnh du lịch nay hiện ra ngay trước mắt.

Dãy nhà Peranakan nhiều màu trên đường Koon Seng thu hút du khách dừng chân chụp ảnh ẢNH: THÀNH NAM

Các mặt tiền màu hồng, xanh, vàng nối tiếp nhau, nổi bật với cửa chớp, những mảng trang trí và đường nét cầu kỳ. Nhìn toàn cảnh, dãy phố gây ấn tượng bằng màu sắc. Đến gần hơn, sự chú ý chuyển sang từng ô cửa, hàng rào, họa tiết nhỏ trên tường. Mỗi căn nhà có nét riêng, đủ để người đi bộ muốn dừng lại ngắm thêm.

Việc chụp ảnh ở đây cũng cần một chút kiên nhẫn. Có lúc phải chờ xe đi qua, có lúc đổi vị trí để lấy được cả dãy nhà trong khung hình. Đứng từ phía đối diện, du khách có thể quan sát tổng thể kiến trúc mà không cần tiến sát cửa nhà.

Từ tranh tường đến buổi chiều bên biển

Rời đường Koon Seng, chúng tôi tiếp tục đi bộ qua Katong - Joo Chiat. Những bức tranh tường trở thành các điểm dừng tiếp theo. Trong số đó, mảng tường phủ hình hoa lá nhiều màu, nối với phần đường được trang trí bên dưới, tạo thành một góc chụp ảnh sinh động.

Tranh tường mang đến những góc nhìn sinh động trong hành trình dạo bộ qua Katong - Joo Chiat ẢNH: THÀNH NAM

Không phải điểm nào cũng được tìm sẵn trên bản đồ. Có lúc cả nhóm rẽ vào một lối nhỏ vì nhìn thấy màu sắc bắt mắt từ xa, rồi dừng lại lâu hơn dự kiến. Việc đi bộ giúp du khách có thời gian nhận ra những chi tiết dễ bỏ qua khi chỉ di chuyển từ điểm tham quan này sang điểm khác.

Với người đã từng đến Singapore, những khu phố như Katong - Joo Chiat mang lại một cách tiếp cận khác. Trải nghiệm được tạo nên từ sự kết nối giữa món ăn, kiến trúc, nghệ thuật đường phố và đời sống dân cư. Chỉ trong một buổi đi bộ, du khách đã có nhiều chất liệu để hiểu thêm về nơi mình đang ghé thăm.

Từ khu phố, chúng tôi tiếp tục đi bộ hướng ra biển, đến Công viên East Coast. Quãng đường này cần dành thời gian và sức lực, nhất là sau nhiều giờ dạo phố. Bù lại, khi đến nơi, không gian mở bên bờ biển tạo cảm giác thư giãn, giúp cả nhóm có thêm hứng thú tiếp tục đi dạo.

Một góc trung tâm Singapore với những tòa nhà cao tầng xen giữa các khoảng xanh và lối đi bộ ẢNH: THÀNH NAM

Những bước chân lúc này chậm hơn. Sau buổi chiều liên tục ngắm nhà, tìm tranh tường và chụp ảnh, chúng tôi dành thời gian cho cảnh biển, cây xanh và khoảng không thoáng đãng. Công viên trở thành điểm kết thúc phù hợp cho một hành trình nhiều hoạt động nhưng vẫn giữ được nhịp độ nhẹ nhàng. Cả nhóm ghé Starbucks trong khu vực công viên, gọi đồ uống và nghỉ chân trước khi trở về. Khoảng thời gian ngồi lại cũng là lúc xem những bức ảnh vừa chụp, nhắc lại món ăn và những góc phố đã đi qua.

Niềm vui của chuyến đi nằm ở quyền tự chọn nhịp độ, có thể xuống xe ở một điểm khiến mình tò mò, dừng ăn khi đói và ở lại lâu hơn nơi mình yêu thích. Singapore qua hành trình ấy trở nên gần gũi, với nhiều điều đáng khám phá từ một chuyến xe buýt thông thường.