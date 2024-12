Một ngày trải nghiệm bất ngờ từ các đại sứ châu Phi tại Việt Nam

Đoàn đại sứ và tham tán các nước châu Phi đã thăm Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nghe giới thiệu về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nơi đây được kỳ vọng trở thành hình mẫu kinh tế thu nhỏ của Việt nam, một thành phố công nghệ trong tương lai. Đồng thời Đoàn đã đến thăm Công ty sản xuất giấy nền đa lớp Polymer Q&T (Công ty Q&T). Tại đây, Đoàn được nghe Chủ tịch Công ty Lương Ngọc Anh giới thiệu về hoạt động của nhà máy được coi là hiện đại bậc nhất thế giới về in giấy nền đa lớp Polymer mà Việt Nam tự sản xuất, có rất ít nguyên liệu phải nhập ngoại.

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Q&T giới thiệu với các đại sứ và tham tán về công nghệ sản xuất giấy nền đa lớp polymer

Khi các nhà ngoại giao châu Phi được giới thiệu quá trình chuyển đổi từ tiền giấy sang in tiền Polymer của Việt Nam không chỉ là một xu hướng, nó đại diện cho một bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường các biện pháp chống hàng giả, kéo dài tuổi thọ của đồng tiền, giảm chi phí phát hành và bảo vệ môi trường; tiền polymer bền hơn so với tiền giấy, giúp giảm cả chi phí in ấn và bảo trì; việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong sản xuất tiền polymer phù hợp với cam kết của công ty trong bảo vệ môi trường,... bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, bày tỏ tự hào thay cho Việt Nam khi chủ động được nguồn nguyên liệu chất lượng in ấn tiền tệ.

Ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Morocco tại Việt Nam, đặt nhiều câu hỏi với Chủ tịch Hội đồng quản trị Q&T về những khó khăn và thuận lợi khi thành lập nhà máy; sự quan tâm của Nhà nước, các ngân hàng, Nhà máy In tiền Quốc gia Việt về sự ra đời của Q&T, chất lượng sản phẩm của nhà máy… Từ cảm nhận cá nhân, ông Jamele Chouaibi cho rằng Việt Nam và Morocco là hai quốc gia tuy ở hai châu lục khác nhau nhưng lại có nhiều nét tương đồng, có vị trí địa chính trị quan trọng, nền văn hóa lâu đời, là những quốc gia năng động và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Morocco là một nền kinh tế đang lên, khá cởi mở theo hướng Hội nhập cao. Việt Nam cũng là nền kinh tế đang phát triển và nổi lên trong khu vực. Cho thấy, hai quốc gia chúng ta có nhiều điểm tương đồng để hợp tác và cùng phát triển trong khối các nước ở Nam Bán cầu...

Bà Ilundi Dos Santocs, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam cũng bày tỏ Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ…, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. "Đến thăm nhà máy Q&T, tôi rất ấn tượng với công nghệ sản xuất giấy nền đa lớp polymer. Điều khiến tôi cảm thấy thú vị là sau khi nghe bài thuyết trình của Chủ tịch Q&T Lương Ngọc Anh về việc thành lập, vận hành nhà máy, tôi được trải nghiệm thực tế chứng kiến dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sản xuất giấy nền đa lớp polymer. Những gì tôi nhìn thấy và tự trải nghiệm, khiến tôi thấy tự hào cho Việt Nam khi có được cơ sở này", Đại sứ Mozambique tại Việt Nam chia sẻ.

Trước khi bước qua cánh cổng để lên đỉnh Tản Viên sơn, cả đoàn chụp ảnh lưu niệm với tinh thần phấn chấn

Đến thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc và cụ thể là nhà máy Q&T không chỉ đem đến cho các đại sứ châu Phi những trải nghiệm bất ngờ mà còn truyền cảm hứng cho những gợi ý hợp tác chung hướng tới sự phát triển cùng có lợi và bền vững.

Cùng ngày, Đoàn ngoại giao các nước châu Phi đã dành buổi chiều để lên Vườn Quốc gia Ba Vì, nơi có Đền thiêng thờ vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tham gia Đoàn còn có thêm ngài Đại sứ Pakistan, Kohdayar Marri.

Các nhà ngoại giao rất cảm kích khi được nghe giới thiệu về quá trình hình thành lên ngôi đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đỉnh Tản Viên Sơn đầy huyền thoại. Họ đều rất trân trọng người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, tấm gương vĩ đại truyền cảm hứng cho các dân tộc Phi châu khi từng đứng lên giành được độc lập dân tộc từ vài chục năm trước ...