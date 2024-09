Một ngôi nhà khỏe mạnh với nền tảng nước sạch toàn diện từ Toshiba Lifestyle

Là một phần thiết yếu của cuộc sống, nước sạch là nền tảng vững chắc giúp con người sống khỏe mạnh. Bên cạnh nhu cầu cơ bản là nấu nướng và ăn uống, khi đời sống của cư dân thành thị tăng cao, nước sạch dần trở thành "mạch sống" cho mọi hoạt động sinh hoạt, có thể kể đến như chăm sóc làn da, chăm sóc thú cưng v.v... Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nước sạch là vô cùng cần thiết trong mọi hoạt động sinh hoạt, Toshiba Lifestyle đã chính thức giới thiệu giải pháp "Master of Flow" tại Hội nghị Chiến lược khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vừa qua.

Toshiba Lifestyle đã giới thiệu đến người dùng ba dòng sản phẩm chính: Xử lý nước toàn diện tại hệ thống đầu vào; Xử lý nước uống tại nơi sử dụng cuối; Sản phẩm liên quan đến chất lượng nước tại nơi sử dụng cuối. Trong đó, để đảm bảo nguồn nước đầu vào, người dùng có thể sử dụng Bộ lọc thô Toshiba và Máy lọc nước toàn diện Toshiba để loại bỏ các tạp chất và Clo, qua đó cải thiện chất lượng nước vượt trội.

Đáng chú ý, việc vệ sinh lõi lọc, bảo hành đường ống nước, giải quyết vấn đề đọng cặn... luôn là mối quan tâm của người dùng, đôi khi còn được xem là công đoạn khó giám sát bởi những bất cập nhất định. Tuy nhiên nhờ có công nghệ xử lý nguồn nước chất lượng cao từ Toshiba Lifestyle, người dùng có thể an tâm vì những vấn đề này đều được giải quyết triệt để. Từ đó, người dùng có thể an tâm sử dụng nước cho các hoạt động sinh hoạt như rửa chén, giặt giũ, trồng cây/làm vườn, chăm sóc thú cưng... Toshiba Lifestyle mang đến giải pháp làm mềm nước tổng thể cho toàn bộ ngôi nhà. Bằng cách giảm lượng ion can xi và ma giê để giảm độ cứng của nước, thiết bị góp phần giúp người dùng chăm sóc làn da và tóc khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ kích ứng da cũng như bảo vệ các đồ dùng bằng vải tối ưu, hạn chế tình trạng tích tụ cặn và khoáng chất trên thiết bị vệ sinh.

Bên cạnh những nhu cầu sinh hoạt cơ bản, chất lượng nguồn nước uống đảm bảo là mối quan tâm lớn nhất của người dùng. Thấu hiểu điều đó, Toshiba Lifestyle mang đến giải pháp lọc nước ion hóa Toshiba OriginPure™ tích hợp công nghệ OriginIONIZER tiên tiến cùng các công nghệ lọc nước hàng đầu, đảm bảo nguồn nước uống tinh khiết, giàu khoáng chất và mang lại lợi ích sức khỏe tối đa cho người dùng.

"Master of Flow" của Toshiba Lifestyle không là giải pháp nước sạch toàn diện cho gia đình, mà còn là những thiết bị sở hữu diện mạo đẹp mắt, sang trọng, tạo điểm nhấn về thẩm mỹ cho không gian

Chia sẻ quan điểm cá nhân tại sự kiện vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cho biết: "Bản thân mong muốn chăm chút chu toàn cho gia đình nên Linh rất hay chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Những lần giặt đồ làm quần áo bị khô cứng, vôi bám trên các thiết bị vệ sinh, da khô và nhạy cảm hơn sau khi tắm gội…khiến Linh bán tín bán nghi về chất lượng nguồn nước sinh hoạt của gia đình. Do vậy việc tìm kiếm giải pháp thay thế để đảm bảo nguồn nước sử dụng trong gia đình luôn trong trạng thái an toàn, sạch sẽ chính là ưu tiên hàng đầu."

Toshiba Lifestyle mang đến giải pháp toàn diện với công nghệ xử lý và lọc nước tiên tiến cùng danh mục sản phẩm đa dạng

Có thể nói, các giải pháp lọc nước của Toshiba Lifestyle không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dùng hiện đại ngay từ bên trong. Nước sạch giúp thực phẩm tươi ngon hơn, đồ dùng bằng vải mềm mại, làn da và tóc cũng khỏe mạnh hơn, qua đó bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. "Với vị thế là một thương hiệu đầu ngành, những chiến lược và cách tiếp cận của chúng tôi trong hiện tại và tương lai đều hướng đến việc khai phá nhu cầu, cũng như định hình xu hướng sống nhằm giúp hiện thực hóa những mong muốn của người dùng. Giải pháp nước sạch toàn diện "Master of Flow" chính là một ví dụ điển hình minh chứng cho hành trình hiện thực hóa sứ mệnh mà thương hiệu đã đề ra." - Ông Hồ Xuân Lộc - Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Sản Phẩm Tiêu Dùng Toshiba Việt Nam chia sẻ.



"Chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng giải pháp nước sạch toàn diện cho ngôi nhà, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng" - Ông Hồ Xuân Lộc chia sẻ.

Bằng cách thiết lập môi trường sống khỏe mạnh, bền vững ngay từ bên trong ngôi nhà với các giải pháp lọc nước toàn diện của Toshiba Lifestyle, người dùng hiện đại hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn nước sử dụng trong gia đình cũng như chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bản thân và những người yêu thương.