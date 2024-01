Một người đi xe máy tử vong sau cú va chạm với xe CSGT Quảng Nam

Chiều tối 11.1, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô đặc chủng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam khiến nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 50 cùng ngày, xe đặc chủng BS 92A - 003.58 của Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra lưu động trên tuyến QL14B.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên 20 tuổi tử vong NAM THỊNH

Khi xe của CSGT lưu thông đến Km 44+47, đoạn thuộc thôn Đông Lâm (xã Đại Quang, H.Đại Lộc) thì bị xe máy BS 92S1 - 041.59 do anh B'ríu V. (20 tuổi, ở xã Tà Bhing, H.Nam Giang, Quảng Nam) điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau va phải.

Hậu quả, anh V. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và tử vong lúc 17 giờ 45 cùng ngày.

Theo Công an H.Đại Lộc, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do trời mưa, đường trơn trượt khiến anh V. bị ảnh hưởng tầm nhìn. Ngoài ra, kết quả kiểm tra ban đầu xác định trong máu anh V. có nồng độ cồn. Hiện vụ việc đang được Công an H.Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.