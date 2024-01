Một phó công an phường bị đâm tử vong: Nghi phạm từng bị loạn thần

Tối 12.1, các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra vụ việc đại úy Trần Duy Hùng, Phó công an P.Thủy Vân, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) bị một thanh niên đâm tử vong. Cơ quan công an xác định nghi phạm Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, trú Xuân Hòa, P.Thuỷ Vân, TP.Huế) từng có biểu hiện loạn thần.



Nguyễn Tấn Sang bị bắt giữ B.T

Cụ thể, trước đó ngày 9.1, Công an P.Thủy Vân đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn với nội dung cảnh giác trước Nguyễn Tấn Sang vì người này có biểu hiện loạn thần.

Nghi phạm này thường xuyên đứng giữa lòng đường gây ách tắc giao thông, gây rối trên địa bàn. Công an P.Thủy Vân đã cảnh báo cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời nhanh chóng báo với cơ quan chức năng khi phát hiện Sang có những hành vi trên.

Công an P.Thủy Vân từng phát thông báo về việc Nguyễn Tấn Sang bị loạn thần B.T

Như trước đó Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 18 giờ cùng ngày (12.1), đại úy Trần Duy Hùng tiếp nhận thông tin từ người dân về việc Nguyễn Tấn Sang có hành vi gây rối, nên lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Hùng đã bị Sang dùng dao đâm trọng thương, mất nhiều máu.

Sau khi án mạng xảy ra, đại úy Hùng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, tuy nhiên do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nghi phạm đâm tử vong phó công an phường.