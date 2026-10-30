Một phụ nữ trúng giải độc đắc khi lần đầu thử chơi xổ số trực tuyến

Bà Gray nhận thưởng hôm 27.10 Ảnh: Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina

Một phụ nữ tại bang Bắc Carolina (Mỹ) trúng số độc đắc với giải thưởng 1.939.727 USD (hơn 50 tỉ đồng) khi lần đầu trong thử chơi xổ số trực tuyến, theo Hãng UPI ngày 29.10.

Theo Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina, bà Donna Gray sống tại thị trấn Mount Pleasant lần đầu tham gia trò xổ số trực tuyến Digital Instant vào ngày 1.8. "Tôi đã mua vé số cào trong nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử điều này", bà kể.

Bà Gray đã chọn tham gia trò PowerMax Cash và ngay trong lượt đầu tiên với mức cược 1 USD, bà đã trúng giải độc đắc trị giá 1.939.727 USD.

"Các con số bắt đầu quay rồi cứ quay mãi không dừng. Tôi cứ ngỡ mình chỉ thắng được khoảng 100 USD hay đại loại thế thôi", bà kể.

Bà cho biết mình đã chạy đi tìm chồng để báo tin mừng. "Tôi nói mình đã thắng lớn, nhưng ông ấy không tin. Phải mất vài ngày chúng tôi mới thực sự tin mình thắng giải", theo bà Gray.

Bà cho biết sẽ gửi số tiền thắng được vào tài khoản tiết kiệm. Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina cho hay người phụ nữ may mắn này vừa đến nhận thưởng hôm 27.10 và nhận 1.396.798 USD sau khi trừ các khoản thuế liên bang và tiểu bang theo quy định.

Trong trò PowerMax Cash của giải xổ số trực tuyến Digital Instant, người chơi có thể đặt cược với số tiền từ 50 xu đến 50 USD. Tính đến ngày 29.10 (giờ địa phương), giải độc đắc đã lên tới hơn 337.000 USD.