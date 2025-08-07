Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Một quốc gia NATO dừng kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35

Văn Khoa
Văn Khoa
07/08/2025 11:04 GMT+7

Một vị phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha ngày 6.8 xác nhận nước này không còn cân nhắc lựa chọn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 nữa.

Vị phát ngôn viên nói trên cho hay Tây Ban Nha đang lựa chọn giữa chiến đấu cơ Eurofighter do châu Âu sản xuất và cái gọi là Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS), theo Reuters.

Thông báo mới của vị phát ngôn viên đã xác nhận bài báo trước đó của tờ El Pais rằng chính phủ Tây Ban Nha đã gác lại kế hoạch mua F-35, loại máy bay do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Một quốc gia NATO dừng kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35 - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Mỹ bay biểu diễn trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không quốc tế Paris lần thứ 55 tại Pháp vào ngày 16.6

Ảnh: AFP

Khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này, Lockheed Martin nhấn mạnh trong một tuyên bố: "Việc bán vũ khí cho nước ngoài là các giao dịch giữa chính phủ với chính phủ, và vấn đề này tốt nhất nên được giải quyết bởi chính phủ Mỹ hoặc chính phủ Tây Ban Nha".

Cũng theo El Pais, chính phủ Tây Ban Nha đã dành 6,25 tỉ euro (7,24 tỉ USD) trong ngân sách năm 2023 để mua máy bay chiến đấu mới.

Tuy nhiên, El Pais đưa tin kế hoạch chi tiêu phần lớn trong số 10,5 tỉ euro bổ sung cho quốc phòng trong năm nay của chính phủ Tây Ban Nha tại châu Âu đã khiến việc mua máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất trở nên bất khả thi.

Đồng minh, khách hàng sợ tiêm kích F-35 Mỹ có 'nút hủy' từ xa

Trước đó trong năm nay, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng để đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO ở mức 2% GDP vào năm 2025. Tuy nhiên, ông Sanchez đã từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% trong dài hạn bất chấp áp lực từ Mỹ lên tất cả các đồng minh thuộc NATO.

Quan điểm của ông Sanchez đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích nặng nề. Ông Trump đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Tây Ban Nha.

Đại sứ quán Mỹ tại Madrid đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề F-35, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

F-35 máy bay chiến đấu NATO tây ban nha Mỹ Eurofighter
