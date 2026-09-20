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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Một Robert Pattinson khác trên thảm đỏ

    Giàu Nguyễn
    Giàu Nguyễn
    Ở vị thế một ngôi sao hạng A, Robert Pattinson tận hưởng cuộc sống hiện tại: lối sống điềm đạm, chín chắn và sở hữu phong cách thời trang 'không cần cố' nhưng vẫn vô cùng đắt giá.

    Chặng đường mới của một tên tuổi Hollywood

    Năm 2026 đánh dấu cột mốc hoàng kim trong sự nghiệp của ngôi sao người Anh. Sau những bước chuyển mình đầy gai góc hậu thời kỳ Twilight, Robert Pattinson không còn phải chứng minh bản thân qua những lăng kính thần tượng tuổi teen. Thay vào đó, anh chọn cách lao động nghệ thuật miệt mài qua các dự án đa dạng thể loại. Sự xuất hiện của Robert Pattinson với vai phản diện Antinous trong The Odyssey hay vai diễn đầy thử thách trong Primetime tiếp tục củng cố vị thế của nam diễn viên tại kinh đô Hollywood.

    Một Robert Pattinson khác trên thảm đỏ - Ảnh 1.

    Robert Pattinson tại buổi chụp ảnh quảng bá Primetime trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 83 (Ý)

    Ảnh: Reuters

    Đằng sau lịch trình quay phim dày đặc và ánh hào quang của thảm đỏ quốc tế, cuộc sống cá nhân của Robert Pattinson lại chìm trong sự kín đáo đáng ngạc nhiên. Nam diễn viên chọn cách rời xa mạng xã hội ồn ào, ưu tiên không gian riêng tư bên gia đình nhỏ cùng bạn đời Suki Waterhouse và con cái. Sự cân bằng hoàn hảo giữa một siêu sao toàn cầu và một người đàn ông của gia đình đã làm nên khí chất điềm đạm, vững chãi của Pattinson ở tuổi 40.

    Chính sự chuyển dịch trong nội tâm ấy đã phản chiếu trực tiếp lên cách anh hiện diện trước công chúng, định hình nên phong cách thời trang và lối sống mang thương hiệu riêng: thanh lịch một cách tự nhiên, không gượng ép.

    Một Robert Pattinson khác trên thảm đỏ - Ảnh 2.

    Sự đối lập giữa một bộ trang phục tối giản, có phần bất cần với một cỗ máy cơ khí phức tạp trên cổ tay đã tạo nên thứ ngôn ngữ thời trang ngầm hiểu: đẳng cấp thực sự không cần phải lớn tiếng của Robert Pattinson

    Ảnh: Instagram NV

    Phong cách "không cần cố" của Robert Pattinson

    Trong thế giới giải trí, nơi các ngôi sao thường chưng diện những món đồ xa xỉ để thu hút sự chú ý tức thời, Robert Pattinson lại đi theo một quỹ đạo hoàn toàn đối lập. Vẻ ngoài của anh thường trực tinh thần "effortless chic" (sang trọng không cần cố gắng).

    Khán giả sẽ hiếm khi thấy Pattinson khoác lên mình những bộ cánh phô trương hay chạy theo các xu hướng mì ăn liền đang thịnh hành. Thay vào đó, dấu ấn của nam diễn viên nằm ở sự am tường về phom dáng, chất liệu và tỷ lệ trang phục. Một chiếc áo khoác phảng phất nét cổ điển, bộ suit có đường cắt may đo phóng khoáng nhưng chuẩn xác, hay cách phối hợp tối giản trên thảm đỏ luôn giúp anh tạo ra sự khác biệt. 

    Phong cách ấy cũng được anh áp dụng vào nghệ thuật chọn phụ kiện, đơn cử như cách anh tiếp cận thế giới đồng hồ trong vai trò Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Jaeger-LeCoultre. Thay vì chọn những mẫu dress watch siêu mỏng, Pattinson lại chuộng những thiết kế dây kim loại tích hợp mạnh mẽ hoặc những cỗ máy thời gian phức tạp bậc nhất như dòng Master Control Chronomètre.

    Một Robert Pattinson khác trên thảm đỏ - Ảnh 3.

    Robert Pattinson ghi dấu ấn với phong cách lịch lãm, tối giản

    Ảnh: Reuters

    Nhìn vào Robert Pattinson của hiện tại, công chúng không còn nhìn thấy bóng dáng của chàng thanh niên bối rối ngày nào trước áp lực của sự nổi tiếng. Thay vào đó là hình ảnh của một quý ông Hollywood đang ở độ chín muồi của cả tư duy diễn xuất lẫn phong cách sống.

    Từ những thước phim bom tấn "càn quét" phòng vé cho đến gu thẩm mỹ tối giản nhưng đầy chiều sâu ngoài đời thực, Pattinson đang viết nên câu chuyện của riêng mình. Đó là câu chuyện về một ngôi sao lớn biết chọn góc lặng giữa Hollywood sôi động, nơi những giá trị lâu bền đến từ sự chân thành, chỉn chu và vẻ đẹp tự nhiên nhất.

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