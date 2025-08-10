Một sân chơi giúp thiếu nhi 'mạnh dạn nói, tự tin làm'

Ngày 9.8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) tổ chức vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" năm học 2024 - 2025.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao bằng khen cho các đội thi ẢNH: BTC

Hơn 31.000 thiếu nhi trên toàn quốc tham gia

Ban tổ chức cho biết, sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" là hoạt động nhằm cụ thể hóa đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030", đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025", chương trình "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ.

Sau gần 6 tháng triển khai, đã có hơn 31.535 thiếu nhi trên toàn quốc đăng ký tham gia. Tại các vòng trực tuyến, các em đã tham gia thực hành luyện tập phát âm, nghe và nói tiếng Anh trên ứng dụng (app) Betia Enghish với nhiều nội dung phong phú.

Các em đã cùng nhau giới thiệu về lịch sử và những nét văn hóa đặc sắc của quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Từ sân chơi này, các em đã trở thành những đại sứ văn hóa, quảng bá, giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia thế giới tới cộng đồng, gia đình và bạn bè.

Mỗi em sẽ có thêm những hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa các nước trên thế giới, qua đó tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để có đủ sức "vươn mình vào kỷ nguyên mới".

Tham dự vòng chung kết xếp hạng, có 6 đội thi được lựa chọn từ 20 đội thi xuất sắc nhất. Kết quả, ban tổ chức đã trao 20 giải thưởng cho các nhóm dự thi bao gồm: 1 giải nhất, 5 giải nhì và 14 giải ba.

Bước khởi đầu để thiếu nhi mạnh dạn nói, tự tin làm

Tại vòng chung kết, các em thiếu nhi đã thể hiện sự hiểu biết đa dạng, phong phú về các quốc gia trên thế giới qua cách thể hiện sinh động của 6 đội thi.

Anh Lê Anh Quân phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức sân chơi, nhắn gửi các em thiếu nhi: "Hành trình phía trước của các em còn rất dài. Từ sân chơi này, các em sẽ có thêm những trải nghiệm quý báu và một niềm tin lớn để vững bước trên con đường học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Ông bà, cha mẹ, thầy cô và các anh chị phụ trách không kỳ vọng các em trở thành thiên tài, mà mong các em trở thành những người Việt Nam trí tuệ, nhân ái, có khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập toàn cầu".

Theo anh Quân, dù là một sân chơi nhỏ, nhưng đây chính là bước khởi đầu để các em mạnh dạn nói, tự tin làm, biết sẻ chia, dám mơ ước và không ngừng nỗ lực.