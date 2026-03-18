Một sao nữ và bảo vệ ẩu đả tại Oscar?

Taylor khẳng định cô đã bị "đẩy" trong cuộc đối đầu, xảy ra chỉ vài khoảnh khắc sau khi chương trình phát sóng kết thúc Ảnh: Chụp màn hình Pagesix

Theo Pagesix, vụ việc xảy ra ngay sau khi lễ trao giải Oscar 2026 kết thúc tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Khi tìm cách quay lại sân khấu để chụp ảnh cùng ê kíp bộ phim One Battle After Another, nữ ca sĩ - diễn viên bị lực lượng bảo vệ chặn lại. Trong đoạn video được chia sẻ, Teyana Taylor tỏ ra bức xúc, cho rằng mình đã bị "động tay động chân" trong lúc bị ngăn cản di chuyển.

Pagesix dẫn một số nguồn tin cho biết nhân viên an ninh đã dùng thân người để chắn đường, thậm chí có hành động giữ tay nhằm ngăn cô tiến vào khu vực sân khấu. Không khí tại hiện trường được mô tả khá căng thẳng, dù sự việc nhanh chóng được kiểm soát.

Hiện phía Teyana Taylor chưa có phát ngôn chính thức, trong khi đại diện của cô cũng chưa phản hồi truyền thông. Ban tổ chức lễ trao giải chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện xoay quanh sự việc hậu trường, từ việc đặt câu hỏi về cách ứng xử của lực lượng an ninh đến tranh luận về phản ứng của nghệ sĩ trong không gian sự kiện lớn.

Hiện vụ việc liên quan đến Teyana Taylor vẫn đang thu hút sự quan tâm, trong khi các bên liên quan chưa có thêm phản hồi chính thức.

Tác phẩm One Battle After Another thắng giải Phim hay nhất tại Oscar 2026 cùng 5 hạng mục quan trọng khác, trong đó có Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất… ẢNH: REUTERS

Teyana Taylor bị chỉ trích sau khi thua tại Oscar

Tại Oscar 2026, Teyana Taylor bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau phản ứng bị cho là lố bịch, khi vuột mất tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cụ thể, máy quay truyền hình ghi lại đầy đủ khoảnh khắc công bố kết quả bằng khung hình chia đôi, trong đó phản ứng của Teyana Taylor được đặt cạnh các đề cử khác như Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners), Inga Ibsdotter Lilleaas và Elle Fanning (cùng góp mặt trong Sentimental Value).

Khi Amy Madigan được xướng tên chiến thắng, Teyana Taylor lập tức đứng bật dậy, giơ tay cao và vỗ tay đầy hào hứng. Phản ứng này khiến không ít khán giả cảm thấy giống một màn ăn mừng hơn là tâm thế của người vừa trượt giải.

Với phản ứng thái quá này, nhiều khán giả nhận xét dường như Teyana Taylor đang cố "nuốt nước mắt vào trong" Ảnh: ABC

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhanh chóng xuất hiện. Một số cho rằng nữ nghệ sĩ thể hiện sự vui vẻ quá mức, thậm chí bị nhận xét là thiếu tự nhiên, trong khi người khác đặt câu hỏi liệu cô có đang cố che giấu cảm xúc thật.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, phản ứng của Teyana Taylor và Elle Fanning có thể là cách "lấp" đi sự thất vọng khi không chiến thắng, thông qua những biểu hiện mang tính trình diễn.

Dù gây tranh luận tại Oscar 2026, Teyana Taylor vẫn có một mùa giải đáng chú ý. Cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Golden Globe Awards 2026 nhờ vai diễn trong One Battle After Another, đồng thời nhận thêm đề cử tại Critics' Choice, BAFTA và NAACP Image Awards.

Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn được đề cử tại Grammy Awards 2026 ở hạng mục Album R&B xuất sắc với Escape Room, cho thấy sự đa dạng trong các vai trò từ ca sĩ, vũ công đến diễn viên.