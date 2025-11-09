Một số trường đại học kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Tiến sĩ Lê Trường Sơn (trái) được công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ảnh: A.N

Mới đây nhất, Trường đại học (ĐH) Luật TP.HCM tổ chức công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động này được triển khai trong Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025 của trường chiều 7.11.

Theo đó, Trường ĐH Luật TP.HCM đã thực hiện các quy trình và được Bộ GD-ĐT có Quyết định số 2155/QĐ-BGDĐT ngày 28.7.2025 công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời có Quyết định số 2156/QĐ-BGDĐT công nhận PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030. Đến tháng 10.2025, Bộ GD-ĐT có Quyết định số 2929/QĐ-BGDĐT công nhận tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27.10, ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức kỷ niệm 49 năm thành lập và chuyển giao thế hệ lãnh đạo kế cận nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại đây, đơn vị đã công bố và trao quyết định chức vụ quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: GS-TS Sử Đình Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á (Jabes), kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và tư vấn phát triển vùng; GS-TS Nguyễn Đông Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược UEH… Trước đó, GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo cũng có quyết định đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng UEH nhiệm kỳ 2025-2030 và PGS-TS Bùi Quang Hùng làm Phó giám đốc phụ trách UEH.



GS-TS Nguyễn Minh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029 ảnh: OU

Ngày 23.10, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định bổ sung nhân sự bí thư và phó bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tiến sĩ Cao Tấn Huy, Phó hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tài chính-Marketing, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 1.10, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng tổ chức công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, PGS-TS Nguyễn Đức Sơn được công nhận giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngày 30.9, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với PGS-TS Hồ Văn Thống.

Từ đầu tháng 8, Trường ĐH Mở TP.HCM tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ mới 2024-2029. Trong đó, tiến sĩ Đỗ Sa Kỳ là Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường; GS-TS Nguyễn Minh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng và tiến sĩ Lê Xuân Trường được bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhiệm kỳ mới...

Trước đó, tại hội nghị học tập triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 24.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý phương án sắp xếp nhân sự lãnh đạo khối trường ĐH và CĐ công lập theo mô hình mới (bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH) sẽ được triển khai từ đầu tháng 12 năm nay để đảm bảo các trường có lãnh đạo mới, bộ máy ổn định ngay đầu năm 2026.