Một tàu hàng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Quảng Nam

Chiều tối 16.11, ông Nguyễn Thanh Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết một tàu hàng vừa bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn xã.



"Theo thông tin chúng tôi nắm được, sau khi tàu này bỏ hàng ở cảng Dung Quất xong, chạy ra neo đậu thì không may bị sóng lớn đánh dẫn đến trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn xã. Hiện con tàu hàng này vẫn đang mắc kẹt. Thuyền trưởng và đơn vị sở hữu tàu New Energy đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục sự cố", ông Đạt nói.

Tàu New Energy mắc kẹt tại vùng biển Quảng Nam VĂN TÁNH

Trong những ngày qua, thời tiết trên vùng biển Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tục diễn biến xấu, nên tàu New Energy ngày càng bị sóng đánh tiến sâu vào bờ, tàu mất khả năng điều động.

Hiện tại, thuyền trưởng tàu New Energy đang chờ nước thủy triều lên sẽ tự điều khiển tàu rời khỏi khu vực mắc cạn và tiếp tục hành trình. Trường hợp thời tiết xấu, thuyền trưởng sẽ làm việc với chủ tàu để thuê phương tiện lai dắt tàu ra khỏi khu vực mắc cạn.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 14.11, trong lúc neo đậu tại vùng biển Dung Quất (thuộc H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), tàu New Energy bị sóng đánh bừa neo (rê neo, neo của tàu không cắm vào đáy biển).

Phát hiện tàu di chuyển tự do, thuyền trưởng chỉ đạo cho thuyền viên tập trung gia cố neo, khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do gặp phải gió to, sóng lớn, tàu New Energy tiếp tục bị bừa neo và trôi dạt vào khu vực cách bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam) khoảng 200 m. Khu vực này giáp ranh với Quảng Ngãi.

Tàu New Energy trọng tải hơn 14.600n DWT, trên tàu có 19 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Minh (50 tuổi, ở Lạng Sơn) làm thuyền trưởng.

Vào ngày 4.11, tàu New Energy vận chuyển hơn 13.800 tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (Nghệ An) vào cảng Dung Quất giao hàng.

Sau khi bốc dỡ hàng, thuyền trưởng điều động tàu neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất thì xảy ra sự cố.