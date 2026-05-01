Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Một tay đua bị sự cố mất lái, tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ

Hoàng Quỳnh
01/05/2026 12:57 GMT+7

Tay đua sinh năm 1997 không may gặp tai nạn, dẫn đến tử vong khi tranh tài giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026 tổ chức tại TP.Cần Thơ ngày 30.4.

Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026 tổ chức ngày 30.4.

Một tay đua bị sự cố mất lái, tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Tay đua trẻ (đi sau) không may bị tai nạn tử vong khi thi đấu giải đua mô tô tại TP.Cần Thơ

Ảnh: Cắt clip

Theo báo cáo nhanh từ đơn vị tổ chức, trong lúc đang thi đấu ở vòng chạy thứ 10 (vòng cuối) của vòng chung kết, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đang điều khiển xe tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Hậu quả làm xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua. 

Mặc dù khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và các bao trấu bảo vệ đúng quy chuẩn an toàn, đồng thời tay đua cũng được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm đầy đủ, nhưng do vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên vẫn dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ngay lập tức, tổ y tế và cứu hộ trực chiến của ban tổ chức đã tiếp cận hiện trường. Nhận thấy nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ để cấp cứu.

Sau khi nhập viện, nạn nhân được đưa thẳng vào phòng hồi sức tích cực. Qua quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chụp chiếu cận lâm sàng, các bác sĩ điều trị đã đưa ra chẩn đoán: Nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng bao gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất, nhưng do tình trạng thương tích quá nặng, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện vào lúc 00 giờ 40 phút ngày 1.5.2026.

Đinh Hoàng Quốc Hiếu sinh ngày 18.12.1997 là thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team. Tại giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, tay đua này tranh tài ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc. Sự ra đi của tay đua trẻ để lại tiếc thương lớn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mô tô Việt Nam.





Tin liên quan

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận