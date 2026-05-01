Một tay đua bị sự cố mất lái, tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ

Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026 tổ chức ngày 30.4.

Tay đua trẻ (đi sau) không may bị tai nạn tử vong khi thi đấu giải đua mô tô tại TP.Cần Thơ Ảnh: Cắt clip

Theo báo cáo nhanh từ đơn vị tổ chức, trong lúc đang thi đấu ở vòng chạy thứ 10 (vòng cuối) của vòng chung kết, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đang điều khiển xe tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Hậu quả làm xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua.

Mặc dù khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và các bao trấu bảo vệ đúng quy chuẩn an toàn, đồng thời tay đua cũng được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm đầy đủ, nhưng do vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên vẫn dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ngay lập tức, tổ y tế và cứu hộ trực chiến của ban tổ chức đã tiếp cận hiện trường. Nhận thấy nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ để cấp cứu.

Sau khi nhập viện, nạn nhân được đưa thẳng vào phòng hồi sức tích cực. Qua quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chụp chiếu cận lâm sàng, các bác sĩ điều trị đã đưa ra chẩn đoán: Nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng bao gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất, nhưng do tình trạng thương tích quá nặng, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện vào lúc 00 giờ 40 phút ngày 1.5.2026.

Đinh Hoàng Quốc Hiếu sinh ngày 18.12.1997 là thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team. Tại giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, tay đua này tranh tài ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc. Sự ra đi của tay đua trẻ để lại tiếc thương lớn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mô tô Việt Nam.
















