Du lịch Tin tức - Sự kiện

Một thành phố ở Việt Nam vào danh sách có chi phí thấp nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
11/03/2026 08:37 GMT+7

Đối với hầu hết du khách, giá cả phải chăng là yếu tố quyết định khi lên kế hoạch du lịch.

Dữ liệu mới từ công cụ tìm kiếm du lịch hàng đầu thế giới Expedia tiết lộ những thành phố của Mỹ và trên quốc tế có ngân sách thấp nhất năm 2026, với giá phòng khách sạn dưới 150 đô la Mỹ một đêm (3,9 triệu đồng).

Tại Mỹ, danh sách tập trung nhiều vào các thành phố nhỏ và các trung tâm thứ cấp, nơi giá khách sạn thấp hơn. Mặc dù chúng có thể không phải là điểm đến nghỉ dưỡng điển hình, nhưng vẫn tràn đầy văn hóa và nhiều hoạt động thú vị.

Một thành phố ở Việt Nam vào danh sách điểm đến giá cả phải chăng nhất - Ảnh 1.

Ẩm thực đường phố Việt Nam thu hút du khách quốc tế

ẢNH: N.T

Trong khi đó, danh sách các điểm đến quốc tế bao gồm những địa điểm kinh điển được du khách Mỹ yêu thích. Cụ thể là những nơi gần với du khách Mỹ như Salvador, Brazil, với các thành phố cổ, nhiều bảo tàng nghệ thuật, bãi biển và lễ hội. Nơi đây được biết đến như là cái nôi tinh thần của văn hóa Afro-Brazil. Các thành phố lớn khác ở Nam Mỹ trong danh sách còn có Bogotá và São Paulo. Các thành phố Guadalajara và Mérida của Mexico cũng góp mặt, nổi bật với các trung tâm lịch sử có thể đi bộ và trải nghiệm ẩm thực.

Ở châu Á, điểm đến có chi phí rẻ đối với du khách Mỹ bao gồm Bangkok, Kuala Lumpur và TP.HCM, nổi tiếng với cuộc sống về đêm và ẩm thực đường phố.

10 thành phố quốc tế giá cả phải chăng hàng đầu của du khách Mỹ trong năm 2026:

Salvador, Brazil

Guadalajara, Mexico

Bogotá, Colombia

Mérida, Mexico

TP.HCM, Việt Nam

São Paulo, Brazil

Bangkok, Thái Lan

Edmonton, Canada

Kuala Lumpur, Malaysia

Santo Domingo, Cộng hòa Dominica

10 thành phố giá cả phải chăng hàng đầu tại Mỹ năm 2026:

Laughlin, Nevada

Bakersfield, California

El Paso, Texas

Reno, Nevada

San José, California

Oklahoma City, Oklahoma

Huntsville, Alabama

Tulsa, Oklahoma

Riverside, California

San Bernardino, California

Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
