Một thí sinh 'ngón tay lò xo' được giám thị giúp chép bài thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay 12.6, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 TP.Hải Phòng và một số điểm thi trên địa bàn thành phố. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, làm trưởng đoàn.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng sáng 12.6 KIM ANH

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 TP.Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện tại, hội đồng thi của TP.Hải Phòng đã tiếp nhận thông tin: 1 học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn mắc bệnh "ngón tay lò xo" ở bàn tay phải và gặp khó khăn trong quá trình tham gia thi môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi.

Nhà trường đã có tờ trình gửi Sở GD-ĐT và bệnh án của bệnh viện kèm theo. Sau khi xem xét, lãnh đạo hội đồng thi phối hợp các bên liên quan đã xây dựng phương án hỗ trợ học sinh này tham gia kỳ thi.

Cụ thể, tại điểm thi của học sinh trên sẽ bố trí 1 phòng thi riêng, có 3 giám thị không cùng môn thi của buổi thi sẽ coi thi và ghi bài giúp thí sinh. Phòng thi bố trí camera giám sát, máy ghi âm đã được công an kiểm tra, niêm phong. Bài thi của thí sinh được nộp niêm phong cùng máy ghi âm và thẻ nhớ camera giám sát.

Đối với những học sinh khác cần sử dụng thiết bị y tế hỗ trợ cá nhân (máy trợ thính…) trong quá trình thi, hội đồng thi sẽ phối hợp với công an kiểm tra, niêm phong trước khi cho thí sinh sử dụng tại phòng thi.

Những lưu ý đặc biệt về kỳ thi

Phát biểu tại buổi làm việc với ban chỉ đạo thi TP.Hải Phòng, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho rằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày càng được sử dụng cho nhiều mục tiêu (xét tốt nghiệp, đánh giá quá trình dạy - học, là cơ sở tham khảo cho tuyển sinh đại học...). Vì vậy địa phương cần chỉ đạo một cách toàn diện, chú trọng từng khâu, từng công đoạn của kỳ thi.

Làm việc với Ban chỉ đạo thi TP.Hải Phòng, ông Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong chuẩn bị tổ chức kỳ thi KIM ANH

Ông Chương đề nghị Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh. Đồng thời cần định hướng và tạo tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi. Phân công rõ nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo; tăng cường công tác thanh, kiểm tra của ban chỉ đạo địa phương trước, trong và sau kỳ thi.



Ông Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh: "Công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi cần bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đề nghị ban chỉ đạo thi của Hải Phòng bố trí khu vực in sao đề thi ba vòng độc lập đáp ứng an toàn, bảo mật theo đúng quy định; các máy móc thiết bị tuyệt đối không có chức năng thu phát và không nối mạng internet, phải được công an kiểm tra niêm phong các cổng kết nối.

Mọi phương tiện, vật tư, thiết bị trong khu vực in sao đề thi dù hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi thi xong bài thi/môn thi cuối cùng của bài thi".

"Đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kịch bản phương án dự phòng kỳ thi nếu gặp các tình huống bất thường về thiên tai, dịch bệnh hoặc các vấn đề hay gặp hoặc dự báo có thể gặp", ông Chương yêu cầu.