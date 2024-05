Một tỉ phú Trung Quốc quyên góp chính trị mờ ám tại Mỹ

Ông Tần Huy hồi tháng 3 đã thừa nhận về các cáo buộc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BDN

Tờ South China Morning Post ngày 10.5 đưa tin một tỉ phú Trung Quốc vừa bị tuyên án 7 tháng tù giam bởi tòa án liên bang ở New York (Mỹ) vì quyên góp chính trị mờ ám, gian lận về di trú và sử dụng thông tin nhận dạng sai.

Trước đó, ông Tần Huy (Qin Hui) đã thừa nhận các cáo buộc trên hồi tháng 3. Theo tạp chí Forbes, tỉ phú này có khối tài sản trị giá 1,8 tỉ USD vào năm 2018 và từng điều hành Công ty giải trí SMI Culture (Hồng Kông) hiện đã giải thể.

Thời hạn tạm giam được tính vào thời hạn tù giam trong bản án. Trước đó, ông Tần bị bắt hồi tháng 10.2023 tại một căn hộ ở Manhattan. Bị cáo sẽ bị trục xuất sau khi thụ án.

Theo tài liệu tòa án, ông Tần (56 tuổi) đã đồng ý hoàn trả cho những cá nhân khác thay mặt ông đóng góp cho chiến dịch tranh cử ở Mỹ vào năm 2020 và 2021.

Các khoản đóng góp được chuyển cho những ủy ban vận động tranh cử tại văn phòng chính trị thành phố New York (bang New York), một thành viên Hạ viện Mỹ ở New York và một ghế hạ nghị sĩ tại bang Rhode Island.

Luật pháp liên bang Mỹ cấm người nước ngoài đóng góp cho mọi hoạt động bầu cử địa phương, tiểu bang hay liên bang. Tòa án không nêu tên bên nhận quyên góp của ông Tần.

Tuy nhiên, tờ The New York Times hồi tháng 3 dẫn một nguồn tin cho rằng trong số đó có thị trưởng thành phố New York Eric Adams. Chưa rõ liệu những người nhận có biết nguồn gốc số tiền quyên góp hay không. Ông Adams trước đó bác bỏ việc hay biết về điều này, dù ông thừa nhận từng gặp ông Tần.

Ông Tần còn nhận tội gian lận để lấy bằng lái xe ở bang Florida dưới cái tên Hui Quin bằng cách sử dụng địa chỉ giả ở Florida và bảng sao kê thẻ tín dụng và ngân hàng giả.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu đưa ra bình luận.

Ông Henry Mazurek, luật sư của ông Tần, cho rằng phán quyết của tòa là điều buồn vui lẫn lộn đối với thân chủ của ông.

"Ông ấy hài lòng vì thẩm phán đã đồng ý tuyên án có thời hạn, nhưng rất buồn khi phải rời khỏi đất nước mà ông ấy ngưỡng mộ. Tôi tin rằng kết quả ngày hôm nay, bao gồm cả việc ông Tần bị trục xuất, là sự mất mát của nước Mỹ vì ông ấy là một doanh nhân giàu lòng nhân ái và là nhà từ thiện", theo ông Mazurek.