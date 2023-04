Một tỉnh giảm học phí gần 5 lần, mức thu vùng dân tộc bằng ở xã

Ngày 10.4, tin từ HĐND tỉnh Trà Vinh cho biết, ông Kim Ngọc Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã ký ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023.

Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với sở giáo dục mầm non, THCS và THPT công lập ở vùng dân tộc thiểu số và ở các xã là 32.000 đồng/tháng và ở các phường, thị trấn là 64.000 đồng/tháng (thấp hơn gần 5 lần so với quy định trước đó là 300.000 đồng/tháng).

Nghị quyết cũng quy định, ngân sách tỉnh đảm bảo hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm đối với phần thu học phí theo Nghị quyết số 09 ngày 7.7.2022 của HĐND tỉnh so với số thu học phí theo nghị quyết này.

Trước đó, ngày 7.7.2022, HĐND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Nghị quyết số 09 quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023 là: bậc học mầm non, THCS và THPT ở các phường, thị trấn là 300.000 đồng/tháng; ở các xã đối với bậc mầm non và THCS là 100.000 đồng/tháng và THPT là 200.000 đồng/tháng; Đối với vùng dân tộc thiểu số là 50.000 đồng/tháng đối với bậc mầm non và THCS; 100.000 đồng/tháng đối với bậc THPT.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở GD-ĐT Trà Vinh cho biết, nguyên nhân đến hơn nửa học kỳ 2 năm học 2022-2023 mới có nghị quyết mức thu học phí mới là thực hiện theo Nghị quyết 165 ngày 20.12.2022 của Chính phủ quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023. "Do nghị quyết của Chính phủ ban hành vào cuối năm 2022 nên tỉnh phải lập thủ tục trình HĐND tỉnh thông qua cho phù hợp, phần chênh lệch sẽ được ngân sách bù để các trường hoạt động theo dự toán được lập vào đầu năm", đại diện Sở GD-ĐT Trà Vinh cho biết thêm.