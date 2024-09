Mỹ làm thế nào bảo vệ hàng ngàn nhà lãnh đạo thế giới ở Liên Hiệp Quốc?

Một chốt kiểm tra gần trụ sở Liên Hiệp Quốc ảnh: reuters

Trong lúc các nhà ngoại giao tham gia phiên đại hội đồng và những hoạt động bên lề tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York từ ngày 22-30.9, một nhóm nhà báo được chọn lọc đã đi vào khu vực "đầu não" chịu trách nhiệm điều phối hoạt động đảm bảo an ninh cho những sự kiện này.

Đài CNN cho hay điểm ấn tượng nhất khi bước vào hai căn phòng lớn thuộc khu vực là một bức tường khổng lồ gồm vô số màn hình ở mỗi phòng.

Những màn hình kết nối với từng camera cụ thể được lắp đặt khắp trụ sở Liên Hiệp Quốc, từ cửa ra vào, gara, phòng hội nghị chính, các hành lang và những camera kín.

Giới chức Liên Hiệp Quốc tiết lộ có tổng cộng 1.400 camera luôn hoạt động.

Bên cạnh việc theo dõi màn hình, đội an ninh cũng tiến hành kiểm tra tại chỗ nhiều nơi để tránh xảy ra lỗ hổng an ninh.

Nếu xảy ra trường hợp một khách tham quan tiến vào khu vực cấm và thẻ của họ không được phép đi vào nơi này, cảnh báo lập tức vang lên bên trong các phòng kiểm soát an ninh: "truy cập bị bác bỏ! truy cập bị bác bỏ! truy cập bị bác bỏ!".

Phía an ninh kiểm tra hội trường chính trong lúc cuộc họp đang diễn ra hôm 27.9 ảnh: Reuters

Nỗ lực cung cấp an ninh cho các sự kiện trên cần đến sự phối hợp giữa Liên Hiệp Quốc, Sở Cảnh sát New York, Mật vụ Mỹ và đơn vị an ninh ngoại giao. Họ cần phải bảo vệ tổng cộng hơn 22.000 đại biểu tham gia các tuần lễ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79.

Trong đó, Sở Cảnh sát New York và đơn vị an ninh ngoại giao được giao nhiệm vụ mở đường cho các đoàn xe từ những khách sạn lưu trú dọc khu Manhattan đến tổng hành dinh Liên Hiệp Quốc và quay lại.

Bên cạnh đó, năm nay các nguyên thủ quốc tế có hoạt động trải khắp thành phố New York, từ gióng chuông ở Sở Giao dịch Chứng khoán New đến các gặp gỡ khác nhau.

Phía an ninh Liên Hiệp Quốc cho hay ưu tiên của họ là cung cấp môi trường an toàn cho các đại biểu. Và đến thời điểm này mọi thứ vẫn ổn.