Một trường đại học Úc tạm ngưng nhận hồ sơ xin học từ du học sinh, vì sao?

ĐH New South Wales vừa thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ xin học từ sinh viên quốc tế cho năm 2025 ẢNH: UNSW

ĐH New South Wales (UNSW) cùng trường thành viên là UNSW College mới đây cho biết sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ xin học cho năm 2025. Đồng nghĩa, những sinh viên quốc tế nào muốn học ở trường này sẽ không thể đăng ký xin học vào các kỳ sắp tới, mà phải chờ trường đưa ra thông báo mới. Hiện tại, trường có trang web riêng để du học sinh "đăng ký quan tâm" về thông tin tuyển sinh các nhóm ngành.

Trả lời tờ The PIE News hôm 6.11, người phát ngôn của UNSW cho biết động thái trên nhằm ứng phó với dự luật mới của chính phủ Úc, trong đó có việc áp trần số lượng sinh viên quốc tế tuyển mới (NOSC). Trường dự kiến tổ chức nhiều đợt xét tuyển và xếp học sinh vào hàng chờ. Về xét tuyển, UNSW sẽ dựa trên thành tích học tập của ứng viên và thông báo kết quả dần cho từng chương trình đào tạo, tùy vào số lượng chỗ còn lại.

Xác nhận với Thanh Niên, chị Ngô Thanh Thảo, Quản lý khu vực Mê Kông của UNSW, nói trường không tạm dừng tuyển sinh sinh viên quốc tế. "UNSW vẫn chào đón các bạn sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, do quy định ở dự luật mới, trường phải tạm ngưng nhận hồ sơ để rà soát thực tế, đảm bảo không nhận quá chỉ tiêu. Trong giai đoạn này, học sinh quan tâm có thể đăng ký vào hàng chờ để nhận thông báo hướng dẫn", chị Thảo khuyên.

Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2025 của tổ chức QS (Anh), UNWS đứng thứ 3 tại Úc và xếp hạng 19 trên toàn cầu. Dự luật mới chỉ cho phép trường tiếp nhận 9.500 NOSC, giảm 14% so với năm 2023 và thấp hơn đáng kể so với con số ước tính 17.359 của năm 2024. Đó là lý do trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ trước, trong trường hợp dự luật được Quốc hội Úc thông qua và có hiệu lực từ 1.1.2025.

Ngoài UNSW, ĐH Công giáo Úc hồi tháng 9 đã dừng tuyển sinh quốc tế cho năm 2025 sau khi đạt đến giới hạn tuyển sinh. Và không chỉ UNSW, nhiều trường khác trong nhóm 8 ĐH hàng đầu Úc (G8) cũng nhận tin chỉ có thể tuyển ít hơn so với năm 2023, gồm ĐH Quốc gia Úc, ĐH Melbourne, ĐH Sydney. Trong khi đó, ĐH Monash, ĐH Adelaide, ĐH Tây Úc, ĐH Queensland được tăng chỉ tiêu tuyển mới so với năm 2023.

Cũng trong bối cảnh hiện tại, nhiều ĐH hàng đầu Úc quyết định tăng học phí 3-7% với du học sinh từ năm 2025. Không chỉ tăng học phí với du học sinh, một số ĐH còn có ý định hay đã hoàn tất kế hoạch cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi tiêu và bù đắp thâm hụt trong năm ngoái. Và nếu dự luật áp trần tuyển sinh được thông qua, các trường ĐH phải xem xét lại 14.000 vị trí việc làm để cân đối tài chính.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, nhiều ĐH Úc như Macquarie, Quốc gia Úc, UNSW cho biết dù phải ứng phó trước quy định áp trần, các trường vẫn giữ nguyên chính sách tuyển sinh với học sinh Việt để đảm bảo sự đa dạng quốc tịch, tức xét dựa trên điểm học bạ và năng lực tiếng Anh. Tuy nhiên, đại diện các trường cũng khuyên ứng viên nên sớm chấp nhận nhập học sớm ngay khi có thư mời để đề phòng rủi ro.

Theo Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 8 có 803.639 du học sinh theo học các khóa ở Úc. Trong đó Việt Nam có 36.490 người, xếp thứ 5. Ở các trường hàng đầu, số sinh viên lẫn nghiên cứu sinh người Việt chiếm tỷ lệ đáng kể như khoảng 600 người ở ĐH Melbourne, 400 người tại ĐH Adelaide hay nằm trong top 10 về số lượng ở ĐH Queensland... Trong đó, Victoria là bang tập trung đông du học sinh Việt nhất với 14.994 người.