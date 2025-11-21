Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi

Hà Ánh
Hà Ánh
21/11/2025 08:51 GMT+7

Theo phương án tuyển sinh năm 2026, một trường đại học (ĐH) dự kiến sử dụng tổ hợp xét tuyển bắt buộc có môn toán và văn theo phương thức điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Nha Trang vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH 2026. Cụ thể, trường thông báo tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 50 mã xét tuyển tương ứng 71 chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đặc biệt.

Các phương thức xét tuyển dự kiến gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD- ĐT; xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được sử dụng để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Quy định này áp dụng đối với thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh theo quy chế thi hiện hành. Điểm quy đổi sẽ được tính vào tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh tương ứng như sau:

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 2.

Đặc biệt ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các tổ hợp xét tuyển đều bắt buộc có môn toán và ngữ văn. Trong đó, nhiều ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển nhân đôi hệ số môn toán.

Danh mục chương trình đào tạo, nhóm môn học để sơ tuyển và các tổ hợp xét tuyển phương thức xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 3.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 4.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 5.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 6.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 7.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 8.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 9.

Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi- Ảnh 10.

Trường ĐH Nha Trang miễn phí 100% ở ký túc xá cho sinh viên theo học ở các chương trình theo đặt hàng đào tạo của Tập đoàn Minh Phú và Tập đoàn Hải Vương gồm các ngành: công nghệ chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, cơ khí thủy sản thông minh và miễn phí 100% ở ký túc xá cho sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học tập tốt ở tất cả các ngành cùng nhiều chính sách học bổng, khen thưởng đối với thủ khoa, á khoa toàn trường và các ngành đào tạo.

Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH 2026: Tổ hợp môn xét tuyển có gì mới?

Tuyển sinh ĐH 2026: Tổ hợp môn xét tuyển có gì mới?

Các trường ĐH đang xây dựng và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong đó, tổ hợp môn xét tuyển là thông tin được nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm do tác động mạnh mẽ đến lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT và chọn ngành xét tuyển ĐH.

Khám phá thêm chủ đề

Xét tuyển tổ hợp môn tuyển sinh ĐH 2026 Đh nha trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận