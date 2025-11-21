Một trường đại học xét tuyển cả toán và ngữ văn, nhiều ngành toán nhân đôi

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Nha Trang vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH 2026. Cụ thể, trường thông báo tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 50 mã xét tuyển tương ứng 71 chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đặc biệt.

Các phương thức xét tuyển dự kiến gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD- ĐT; xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được sử dụng để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Quy định này áp dụng đối với thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh theo quy chế thi hiện hành. Điểm quy đổi sẽ được tính vào tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh tương ứng như sau:

Đặc biệt ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các tổ hợp xét tuyển đều bắt buộc có môn toán và ngữ văn. Trong đó, nhiều ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển nhân đôi hệ số môn toán.

Danh mục chương trình đào tạo, nhóm môn học để sơ tuyển và các tổ hợp xét tuyển phương thức xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Trường ĐH Nha Trang miễn phí 100% ở ký túc xá cho sinh viên theo học ở các chương trình theo đặt hàng đào tạo của Tập đoàn Minh Phú và Tập đoàn Hải Vương gồm các ngành: công nghệ chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, cơ khí thủy sản thông minh và miễn phí 100% ở ký túc xá cho sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học tập tốt ở tất cả các ngành cùng nhiều chính sách học bổng, khen thưởng đối với thủ khoa, á khoa toàn trường và các ngành đào tạo.