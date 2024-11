Một trường ĐH công bố các tổ hợp môn xét tuyển năm 2025

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều nay (4.11), Trường ĐH Công thương TP.HCM công bố danh sách các tổ hợp môn xét tuyển dự kiến cho mùa tuyển sinh 2025. Mỗi ngành dự kiến có 4 tổ hợp xét tuyển và mỗi tổ hợp gồm 3 môn. Các tổ hợp áp dụng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm học tập THPT năm 2025.

Trong đó, toán được xem là môn chính trong tổ hợp xét tuyển các ngành: công nghệ thông tin, kế toán, tài chính ngân hàng và các ngành kỹ thuật.

Ngữ văn là môn chính trong tổ hợp xét tuyển các ngành có liên quan đến quản trị và xã hội như: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật kinh tế.

Tiếng Anh là môn học chính trong tổ hợp xét tuyển các ngành: ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.

Danh sách tổ hợp môn xét tuyển từng ngành năm 2025 dự kiến như bảng sau:

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết tổ hợp môn xét tuyển của trường không có sự thay đổi quá lớn so với trước đây nhằm tạo sự ổn định cho thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường. Một điểm mới là năm nay trường thêm các tổ hợp xét tuyển thuộc khối C như tổ hợp C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý) và tổ hợp C03 (ngữ văn, toán học, lịch sử). Các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển khối C trong xét tuyển năm 2025 gồm: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, luật kinh tế.