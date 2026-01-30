Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường ĐH tại TP.HCM sẽ có giảng đường đầu tư trăm tỉ tại Đồng Nai

Hà Ánh
Hà Ánh
30/01/2026 17:52 GMT+7

Trường ĐH Mở TP.HCM chính thức có phân hiệu tại Đồng Nai, trong đó khối giảng đường với tổng mức đầu tư hơn 133 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM có giảng đường học mới tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Phối cảnh phân hiệu Trường ĐH Mở TP.HCM tại Đồng Nai

ảnh: ou

Chiều nay (30.1), Trường ĐH Mở TP.HCM công bố quyết định thành lập phân hiệu tại Đồng Nai theo quyết định của Bộ GD-ĐT. Phân hiệu được thành lập từ cơ sở đào tạo của trường từ trước đó.

Hiện phân hiệu đang được sử dụng để tổ chức giảng dạy giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng và an ninh cho khoảng 5.800 sinh viên chính quy mỗi năm. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống giảng đường, thao trường-bãi tập, ký túc xá, nhà ăn sinh viên, sân thể thao, khu huấn luyện bắn và các công trình phụ trợ khác. Bên cạnh đó, phân hiệu cũng là địa điểm tổ chức các chương trình đào tạo từ xa, vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

Theo GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, phân hiệu được định hướng thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý trong đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức, kỹ năng, năng lực thích ứng linh hoạt với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Về định hướng sắp tới, GS Hà cho biết giai đoạn 2025-2030 và những năm sau 2030, trường tiếp tục đẩy mạnh đầu tư với các dự án trọng điểm. Trong đó, khối giảng đường 2C với tổng mức đầu tư hơn 133 tỉ đồng (diện tích sàn trên 13.000m2), dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khối giảng đường sẽ được xây dựng với quy mô 5 tầng với tổng mức đầu tư hơn 133 tỉ đồng. Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu học tập tập trung cho gần 4.500 sinh viên chính quy cùng thời điểm.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục thực hiện các dự án như: khối ký túc xá E mới trên 200 tỉ đồng (với 1 tầng hầm và 9 tầng) và khối giảng đường 2D trên 200 tỉ đồng (1 tầng hầm và 5 tầng), khu đào tạo an ninh quốc phòng tập trung cho sinh viên, khu khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo và vườn ươm… Các công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của nhà trường tại Đồng Nai.

Trường ĐH Mở TP.HCM là trường ĐH đa ngành trực thuộc Bộ GD-ĐT. Trong số 7 có 5 địa điểm tại TP.HCM, 1 tại Đồng Nai và 1 tại Khánh Hòa.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM từ 16-24,75 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM từ 16-24,75 điểm

Trường ĐH Mở TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Mở TP.HCM Phân hiệu cơ sở đào tạo Giảng đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận