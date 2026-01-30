Một trường ĐH tại TP.HCM sẽ có giảng đường đầu tư trăm tỉ tại Đồng Nai

Phối cảnh phân hiệu Trường ĐH Mở TP.HCM tại Đồng Nai ảnh: ou

Chiều nay (30.1), Trường ĐH Mở TP.HCM công bố quyết định thành lập phân hiệu tại Đồng Nai theo quyết định của Bộ GD-ĐT. Phân hiệu được thành lập từ cơ sở đào tạo của trường từ trước đó.

Hiện phân hiệu đang được sử dụng để tổ chức giảng dạy giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng và an ninh cho khoảng 5.800 sinh viên chính quy mỗi năm. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống giảng đường, thao trường-bãi tập, ký túc xá, nhà ăn sinh viên, sân thể thao, khu huấn luyện bắn và các công trình phụ trợ khác. Bên cạnh đó, phân hiệu cũng là địa điểm tổ chức các chương trình đào tạo từ xa, vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

Theo GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, phân hiệu được định hướng thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý trong đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức, kỹ năng, năng lực thích ứng linh hoạt với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Về định hướng sắp tới, GS Hà cho biết giai đoạn 2025-2030 và những năm sau 2030, trường tiếp tục đẩy mạnh đầu tư với các dự án trọng điểm. Trong đó, khối giảng đường 2C với tổng mức đầu tư hơn 133 tỉ đồng (diện tích sàn trên 13.000m2), dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khối giảng đường sẽ được xây dựng với quy mô 5 tầng với tổng mức đầu tư hơn 133 tỉ đồng. Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu học tập tập trung cho gần 4.500 sinh viên chính quy cùng thời điểm.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục thực hiện các dự án như: khối ký túc xá E mới trên 200 tỉ đồng (với 1 tầng hầm và 9 tầng) và khối giảng đường 2D trên 200 tỉ đồng (1 tầng hầm và 5 tầng), khu đào tạo an ninh quốc phòng tập trung cho sinh viên, khu khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo và vườn ươm… Các công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của nhà trường tại Đồng Nai.

Trường ĐH Mở TP.HCM là trường ĐH đa ngành trực thuộc Bộ GD-ĐT. Trong số 7 có 5 địa điểm tại TP.HCM, 1 tại Đồng Nai và 1 tại Khánh Hòa.