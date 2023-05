Một trường học ở Florida cấm học sinh tiểu học đọc bài thơ ‘The Hill We Climb’ của Amanda Gorman

Bài thơ The Hill We Climb (tạm dịch Ngọn đồi chúng ta leo lên) của nhà thơ Amanda Gorman là một trong số những tác phẩm bị cấm tại trường học Quận Miami-Dade sau khi một phụ huynh phàn nàn rằng bài thơ đề cập đến phê phán chủng tộc, gửi thông điệp căm thù gián tiếp, truyền bá tư tưởng về giới tính, theo Miami Herald.

Nhà thơ Amanda Gorman (23 tuổi) VARIETY

Nhà thơ Amanda Gorman đưa ra một tuyên bố hôm 23.5 trên Twitter rằng: "Tôi đau lòng. Vì lời phàn nàn của một phụ huynh mà bài thơ đầu tay của tôi - The Hill We Climb - đã bị cấm tại một trường tiểu học ở Quận Miami-Dade, Florida".

"Hầu hết tác phẩm bị cấm là của các tác giả - những người đã phải đấu tranh qua nhiều thế hệ để có được tác phẩm trên kệ. Phần lớn các cuốn sách bị kiểm duyệt này có tác giả không phải người da trắng. Tôi viết The Hill We Climb để tất cả những người trẻ tuổi có thể nhìn thấy mình trong một thời khắc lịch sử... Cướp đi cơ hội tìm thấy tiếng nói của mình trong văn học là vi phạm quyền tự do ngôn luận của trẻ em", nữ văn sĩ 23 tuổi viết tiếp.

Bìa tập thơ The Hill We Climb AMAZON

Amanda Gorman cũng đề cập đến Nhà xuất bản Penguin Random House gần đây đã hợp tác với PEN America để đưa ra một vụ kiện chống lại Hội đồng trường Quận Escambia của Florida (Mỹ). Nhà xuất bản Penguin Random House và PEN America đang yêu cầu tòa án liên bang đưa những cuốn sách bị cấm trở lại kệ thư viện.

Cùng với bài thơ của Gorman, vị phụ huynh này cũng đưa ra những nhận định tương tự trong các cuốn sách The ABCs of Black History, Cuban Kids, Countries in the News Cuba và Love to Langston.

Tập thơ The Hill We Climb đứng đầu danh sách sách hư cấu bán chạy nhất tuần tại Mỹ hồi tháng 4.2021. Tập thơ có lời tựa của "Nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey.



Bài thơ The Hill We Climb mở đầu bằng đoạn:

Khi một ngày đến, chúng ta tự hỏi mình,

"Chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng nơi đâu trong bóng râm không bao giờ tàn này?

Mất mát mà chúng ta mang theo,

một vùng biển chúng ta phải lội?".

...

Chúng ta, những người thừa kế một đất nước và một thời kỳ mà một cô gái da đen gầy gò có tổ tiên là nô lệ, được một bà mẹ đơn thân nuôi nấng có thể mơ một ngày gặp tổng thống chỉ để đọc thơ cho tổng thống nghe…

Amanda Gorman đã đọc bài thơ The Hill We Climb tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, tiếp nối truyền thống bao gồm các nhà thơ nổi tiếng đọc thơ tại lễ nhậm chức Tổng thống như Robert Frost - J.F.Kennedy (1961), Maya Angelou - Barack Obama (2009).

Trong khoảng năm phút đọc bài thơ của mình, Amanda Gorman kêu gọi hàn gắn vết thương và đoàn kết. Cô cũng tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng chủng tộc ở Mỹ và kêu gọi người Mỹ hãy tận dụng cơ hội này để làm cho đất nước phồn vinh hơn.