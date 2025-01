Một trưởng phòng ở Nghệ An nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ hơn 500 triệu

Ngày 3.1, thông tin từ UBND TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Thái Thanh Hà, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Vinh. Ông Hà chính thức nghỉ hưu từ ngày 1.1.2025 và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Hà là người đã tình nguyện nghỉ hưu trước 3 năm 6 tháng theo tinh thần chung của Chính phủ về tinh gọn bộ máy hành chính sau sáp nhập. Trước đó, ông Hà đã nộp đơn xin nghỉ hưu và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ông Hà sẽ nhận hơn 500 triệu đồng trợ cấp theo quy định.

Lãnh đạo Thành ủy Vinh trao quyết định cho cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: LƯU HIỀN

Ngoài ông Hà, sau khi sáp nhập TX.Cửa Lò về TP.Vinh, còn 5 cán bộ, chuyên viên khác thuộc các cơ quan, đơn vị của TP.Vinh (mới) nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1.1, gồm: ông Phạm Trung Thành, chuyên viên Văn phòng Thành ủy; ông Lê Đức Thọ, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy; ông Hoàng Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy P.Quang Trung; ông Trần Quảng Đại, Chủ tịch UBND P.Trung Đô; bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Lê Mao.

Trước đó, ngày 18.10.2024, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị Quyết số 18/2024 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức… dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được hỗ trợ: trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Trường hợp thôi việc ngay được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người hoạt động không chuyên trách, ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng).