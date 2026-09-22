Một tuần tiêu hết 29 tỉ đồng và cách giới siêu giàu đi du lịch

Công việc hàng ngày của Matthieu Schon hoàn toàn khác biệt. Chàng trai 29 tuổi đến từ Luxembourg này dành thời gian để lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hoa, đẳng cấp dành cho giới nhà giàu, các ngôi sao thể thao và những nhân vật quan trọng (VIP).

Từ việc thuê máy bay riêng trị giá 100.000 bảng Anh (3,4 tỉ đồng), thuê du thuyền với giá 40.000 bảng mỗi ngày cho đến những chuyến phiêu lưu tới các điểm đến độc đáo và đẳng cấp nhất thế giới, Schon chịu trách nhiệm biến những chuyến đi này thành trải nghiệm có một không hai và thường thì ngân sách dành cho chúng rất hào phóng.

Người sáng lập công ty Matt Concierge chia sẻ: "Đối với khách VIP, mức chi tiêu có thể dễ dàng lên tới nửa triệu bảng Anh. Sau đó, người vợ có thể đi mua sắm hoặc mua thêm trang sức". 500.000 bảng Anh (17 tỉ đồng) là mức chi phí cho một "chuyến đi VIP tiêu chuẩn hiện nay".

Giới siêu giàu chi tiêu cho du lịch vô cùng hào phóng Ảnh: AI

Khách hàng cũng đa dạng. Đó có thể là người đàn ông mà bạn vô tình bắt gặp trên phố và chẳng bao giờ nghĩ rằng người này lại sẵn sàng chi 100.000 hay 150.000 bảng Anh cho một kỳ nghỉ. Những người có vẻ ngoài bình thường lại sở hữu nguồn tài chính lớn và sẵn lòng chi mạnh tay cho sự sang trọng.

Schon hiện sống tại Dubai và có đội ngũ gồm năm nhân viên hỗ trợ lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hoa, theo Daily Mail.

Một khách hàng làm việc trong ngành dược phẩm gần đây đã chi khoảng 850.000 bảng Anh cho một kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở châu Âu. Bao gồm đã chi khoảng 214.000 bảng Anh để thuê du thuyền, sau đó riêng một buổi tiệc tùng trên tàu vào buổi chiều cũng tiêu tốn hơn 51.000 bảng Anh.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Cuối cùng, tổng chi phí lên tới 850.000 bảng Anh. Đó là thực tế đầy choáng ngợp của thế giới xa xỉ ngày nay.

Schon lo liệu mọi khâu, từ nơi lưu trú, dịch vụ đưa đón riêng, nhà hàng cho đến các yêu cầu khác của khách hàng. Gần đây, chuyên gia du lịch này đã sắp xếp một chuyến đi kéo dài bốn ngày tới Mykonos cho một ngôi sao NBA đi cùng bạn đời, cầu thủ này vẫn đặt căn biệt thự lớn nhất tại khách sạn Santa Marina. Chi phí cho căn biệt thự sáu phòng ngủ này vào khoảng 45.000 bảng Anh cho bốn ngày lưu trú.

Trong công việc của mình, Schon cũng từng phải xử lý những yêu cầu khá lạ lùng, chẳng hạn như khi một khách hàng đột nhiên muốn có một chiếc bánh sừng bò khổng lồ trên chuyên cơ riêng.

Người quản lý dịch vụ khách hàng này đã phải nhanh chóng tìm mua chiếc bánh cỡ lớn đó và vận chuyển nó qua sân bay cho kịp giờ.

Chiếc bánh sừng bò khổng lồ trên máy bay riêng

Sự khác biệt lớn nhất giữa du khách thông thường và những khách hàng siêu giàu chính là thái độ của họ đối với thời gian. Ông chia sẻ, khách VIP thường không quá chú trọng việc mặc cả giá cả. Điều họ tìm kiếm là sự an tâm. Với họ, 20 phút thương thảo với tài xế có thể tương đương với giá trị lên tới 5.000 đô la trong thế giới kinh doanh của họ.

Ông cho biết, khách hàng thường xuyên liên hệ với mình vào lúc nửa đêm hoặc 1 giờ sáng sau khi bất chợt quyết định muốn tiếp tục cuộc vui. "Mọi người thích đến một nhà hàng sang trọng, rồi đến phút chót họ lại bảo: Được rồi, giờ tôi muốn đi hộp đêm. Tất nhiên là họ chưa đặt bàn trước, nên tôi phải nhanh chóng lo liệu việc đó. Vì vậy, tôi phải thức dậy, có thể là lúc nửa đêm hay 1 giờ sáng, và nhanh chóng thu xếp mọi thứ".