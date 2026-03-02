Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Một vài’ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait
Video Thế giới

‘Một vài’ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
02/03/2026 18:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Kuwait hôm 2.3 thông báo một số máy bay chiến đấu Mỹ đã rơi ở Kuwait vào cùng ngày, ngày thứ ba của chiến dịch tấn công do Mỹ và Israel tiến hành vào Iran.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, “một vài máy bay quân sự Mỹ” đã bị rơi vào sáng 2.3, nhưng tất cả thành viên phi hành đoàn đều sống sót.

Thông báo không nói rõ thêm chi tiết về số lượng hay chủng loại các máy bay bị rơi.

Theo thông báo, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành ngay lập tức, và toàn bộ thành viên phi hành đoàn được đưa đến bệnh viện để điều trị y tế. Tình trạng sức khỏe của họ ổn định.

Chính quyền Kuwait đang phối hợp với Mỹ tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân các vụ rơi này.

Trước khi có thông tin từ Bộ Quốc phòng Kuwait, đã xuất hiện một số video cho thấy một chiến đấu cơ dường như thuộc loại F-15 xoay tròn rồi rơi xuống khi đang bốc cháy. Một video khác cho thấy dường như đã có một vụ nổ trên thân máy bay trước khi nó rơi xuống.

Một số đoạn video khác cho thấy một thành viên phi hành đoàn trong tình trạng bên ngoài khá ổn.

The The War Zone dẫn các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng đó là một vụ bắn nhầm đồng minh.

Không quân của cả Mỹ lẫn Israel hoạt động rất tích cực trên khu vực này để tiếp cận Iran (chủ yếu qua phía đông Iraq), cũng như phòng thủ chống lại các máy bay không người lái đang xâm nhập. Cả hai quốc gia đều sử dụng máy bay F-15. Ả Rập Xê Út và Qatar cũng sử dụng F-15 trong khu vực.

