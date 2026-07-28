Sáng 28.7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Dự và phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động khi được đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: TTXVN

Từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người.

Vì vậy, công tác nhân đạo phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa; từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm.

Từ trao tặng đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và mở ra cơ hội phát triển; từ các chương trình riêng lẻ sang một hệ sinh thái nhân đạo kết nối nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Sự hỗ trợ tốt nhất không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn giúp họ tự vươn lên và ổn định cuộc sống lâu dài.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII và các cấp hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan người yếu thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TTXVN

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo.

Hội phải chủ động phát hiện khoảng trống nhân đạo, tránh trùng lặp, dàn trải và hình thức. Cứu trợ phải nhanh chóng, kịp thời; hỗ trợ phải có mục tiêu, theo dõi và đánh giá kết quả. Mọi hoạt động phải tôn trọng phẩm giá, quyền riêng tư và sự lựa chọn của người được trợ giúp. Trao sự giúp đỡ phải đi cùng sự tôn trọng, bởi nhân đạo trước hết là nhìn nhận mỗi con người trong phẩm giá bình đẳng.

Thứ ba, cần đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Hiệu quả nhân đạo không chỉ được đo bằng giá trị vận động, số suất quà hay số lượt người được trợ giúp, mà quan trọng hơn là sự thay đổi thực chất trong cuộc sống của người dân, khả năng phục hồi sinh kế, giảm thiệt hại và mức độ nguồn lực đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu.

Thứ tư, hội cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TTXVN

Thứ năm, xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để hội phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối; đồng thời tôn trọng tính chủ động, tự nguyện, đặc thù của hội, không hành chính hóa hoạt động nhân đạo.

Cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và huy động nguồn lực.

Cần tạo điều kiện để hội tham gia sâu hơn vào phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, hiến máu, hỗ trợ xã hội và hoạt động nhân đạo quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành với hội bằng nguồn lực, tri thức, công nghệ và trách nhiệm.



