Motorola giới thiệu smartphone gập cao cấp Razr Fold

Khác với các mẫu Razr Flip trước đây được Motorola hướng đến phân khúc smartphone gập giá rẻ, Razr Fold gia nhập thị trường cao cấp với mức giá 1.999 EUR (khoảng 61,37 triệu đồng) tại châu Âu, đi kèm với bút cảm ứng Moto Pen Ultra.

Motorola đã không ra mắt smartphone gập giá rẻ mà hướng thẳng đến phân khúc cao cấp ẢNH: MOTOROLA

Sau khi ra mắt tại châu Âu, Razr Fold sẽ được phân phối đến một số khu vực chọn lọc như Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông trong những tháng tới. Giá bán tại các thị trường này sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt.

Motorola Razr Fold được xem là đối thủ cạnh tranh của Galaxy Z Fold7 và Pixel 10 Pro Fold. Chiếc điện thoại này được thiết kế với độ bền cao, sử dụng kính Gorilla Glass Ceramic 3 của Corning, đạt tiêu chuẩn IP48 và IP49 về khả năng chống nước và bụi. Màn hình ngoài có kích thước 6,6 inch, tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa lên đến 6.000 nit. Màn hình chính lớn 8,1 inch sử dụng tấm nền LTPO với tốc độ làm mới từ 1 - 120 Hz cung cấp độ phân giải 2.484 x 2.232 pixel và độ sáng tối đa 6.200 nit.

G iấc mơ smartphone gập giá mềm khép lại

Bên trong, Razr Fold được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Máy chạy hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng, với cam kết hỗ trợ cập nhật trong 7 năm. Viên pin dung lượng 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W.

Motorola Razr Fold đạt số điểm 164 trên DXOMARK ẢNH: MOTOROLA

Điểm nổi bật của Razr Fold chính là hệ thống camera mạnh mẽ, với camera chính 50 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP với zoom quang 3x. Kết hợp với khả năng quay video 8K với hỗ trợ Dolby Vision đã giúp Razr Fold đạt chứng nhận Vàng của DXOMARK với số điểm 164. Đối với nhu cầu chụp ảnh selfie, người dùng được trang bị camera selfie 32 MP trên màn hình ngoài và 20 MP trên màn hình trong.

Ngoài hai tùy chọn màu sắc tiêu chuẩn là Pantone Blackened Blue và Pantone Lily White, Motorola cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026 Collection Edition của Razr Fold, với họa tiết chấm nổi và logo FIFA World Cup 2026 mạ vàng 24K.