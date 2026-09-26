Motorola quyết chơi lớn với Signature 27 có thiết kế táo bạo

Nổi tiếng với những sản phẩm điện thoại sáng tạo, Motorola công bố mẫu smartphone cao cấp mới mang tên Signature 27. Dù công ty chủ yếu tập trung vào dòng điện thoại gập như Razr Ultra (2026) và Razr Fold, Signature 27 lại nổi bật với thiết kế khác biệt, đặc biệt là cụm camera độc đáo.

Signature 27 đi kèm hệ thống camera bố trí lạ nhất từ trước đến nay

ẢNH: MOTOROLA

Khác với các đối thủ cạnh tranh thường sử dụng cụm camera hình vuông hoặc chữ nhật, Signature 27 sở hữu một thiết kế camera phía sau lạ mắt, đủ thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù Motorola chỉ tiết lộ hai trong số các lỗ ở mặt sau, gồm camera chính Sony LYTIA 910 50 MP và camera tele tiềm vọng 200 MP, nhiều người dự đoán các camera còn lại sẽ chứa camera siêu rộng và camera tele phụ, trong khi lỗ cuối cùng là đèn flash LED. Camera tele 200 MP hứa hẹn mang lại khả năng zoom mạnh mẽ và hình ảnh sắc nét, đặc biệt khi kết hợp với các thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến.

Ngoài ra, Motorola cũng giới thiệu Video Enhancement Engine, tính năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động điều chỉnh tông màu trong thời gian thực, cùng hệ thống ổn định hình ảnh quang học (OIS) mới giúp video cầm tay trở nên mượt mà và điện ảnh hơn.

Motorola đã sẵn sàng chinh phục phân khúc cao cấp

Đối với hiệu năng, Signature 27 được trang bị nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới nhất của Qualcomm. Nhằm đảm bảo hiệu suất ổn định, Motorola đã phát triển hệ thống làm mát ArcticMesh với buồng hơi 3D lớn hơn 40% giúp tản nhiệt hiệu quả. Sức mạnh đến từ nền tảng này hứa hẹn nâng cao trải nghiệm AI tạo sinh mở rộng thông qua Google Gemini nhằm tự động hóa các tác vụ phức tạp.

Âm thanh Bang & Olufsen và chip Snapdragon cao cấp mới nhất hứa hẹn gây ấn tượng khi Signature 27 lên kệ ẢNH: MOTOROLA

Đặc biệt, Signature 27 đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Motorola với Bang & Olufsen nhằm mang đến một sản phẩm với âm thanh nổi tùy chỉnh cho độ sâu và độ chính xác cao.

Mặc dù thiết kế cụm camera có thể gây tranh cãi, Signature 27 được xem là bước ngoặt quan trọng cho Motorola trong cuộc đua giành vị trí hàng đầu trên thị trường điện thoại cao cấp. Với sức mạnh vượt trội, hệ thống làm mát hiệu quả và âm thanh chất lượng của Signature 27, Motorola có cơ hội để khẳng định lại vị thế của mình.

Signature 27 dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay, tuy nhiên giá bán chính thức vẫn chưa được công bố. Theo Tom's Guide, một mức giá cạnh tranh sẽ là yếu tố quyết định để Motorola tạo nên sự đột phá trong phân khúc này.