Motorola Razr 2026 sắp ra mắt với giá khởi điểm 800 USD

Kiến Văn
28/04/2026 13:07 GMT+7

Chiếc điện thoại Razr 2026 mà Motorola sắp ra mắt trong tuần này đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng yêu công nghệ.

Theo PhoneArena, mẫu điện thoại mới của Motorola dự kiến sẽ có giá khởi điểm 800 USD, tăng 100 USD so với phiên bản năm 2025. Tuy nhiên, sự tăng giá này không phải là vấn đề lớn khi xem xét những cải tiến đáng kể. 

Mẫu Motorola Razr 2026 trông cao cấp với phối màu Violet Ice

ẢNH: EVAN BLASS

Razr 2026 sẽ được nâng cấp camera từ 13 MP lên 50 MP, trong khi dung lượng pin cũng tăng từ 4.500 mAh lên 4.800 mAh giúp nó nổi bật hơn so với các đối thủ như Galaxy Z Flip7.

Motorola Razr 2026 có lợi thế lớn về giá

Galaxy Z Flip7 hiện có giá 900 USD, vì vậy Razr 2026 vẫn giữ được lợi thế về giá cả, đặc biệt khi xét đến các ưu đãi tiềm năng từ Motorola. Hơn nữa, với dung lượng pin lớn hơn và thiết kế gập kiểu vỏ sò, Motorola Razr 2026 có thể là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng.

Ngay cả khi thách thức lớn nhất đối với Motorola có thể đến từ Galaxy Z Flip8, mẫu điện thoại này dự kiến có giá cao hơn 100 USD so với tiền nhiệm, tức 1.000 USD. Kết quả là, Razr 2026 trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn, đặc biệt khi xét đến các thông số kỹ thuật và giá trị mà sản phẩm này mang lại.

Trong khi đó, Apple cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone Ultra - mẫu smartphone gập đầu tiên của hãng có giá khởi điểm dự kiến khoảng 2.000 USD. Sự xuất hiện của iPhone Ultra gây khó khăn cho người dùng trong việc lựa chọn giữa một sản phẩm màn hình gập giá rẻ như Razr 2026 hay một chiếc iPhone cao cấp.

Bên cạnh Razr 2026, Motorola dự kiến cũng tung thêm bộ đôi Razr Ultra và Razr Plus cùng thời điểm. Tuy nhiên, mức giá cao của Razr Ultra có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về quyết định mua sắm của mình.

Motorola sắp ra mắt smartphone mới đầy bất ngờ

Mặc dù vẫn chưa ra mắt chính thức, Motorola đã xác nhận gần như toàn bộ thông tin về mẫu smartphone sắp tới mang tên Edge 70 Fusion.

