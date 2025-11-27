Motul mở lối với công nghệ dầu gốc hoàn nguyên cho xe hybrid

Sự tăng trưởng của các dòng xe hybrid (HEV và PHEV) tại thị trường Việt Nam cho thấy người dùng cởi mở hơn trong việc lựa chọn các mẫu ô tô xăng lai điện, thân thiện môi trường. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo dưỡng, chăm sóc xe được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt đối với hệ thống hybrid, gồm động cơ xăng và mô-tơ điện.

Trong xu thế toàn cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, rõ ràng động cơ của xe hybrid cần một loại dầu nhớt chuyên dụng để hoạt động êm ái, hiệu quả, đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Trước bối cảnh đó, nhiều thương hiệu phụ trợ mang đến các loại dầu nhớt chuyên dụng dành cho xe xăng lai điện, trong đó Motul vừa trình làng một thế hệ dầu nhớt mới với công nghệ và khái niệm mới: dầu gốc hoàn nguyên - Motul NGEN Hybrid.

Giải mã dầu gốc hoàn nguyên

Để hiểu tại sao Motul lại có hướng đi mới, cần hiểu rõ hơn bản chất của dầu gốc - nền tảng của mọi loại dầu nhớt hiện nay. Theo đó, dầu gốc được khai thác từ nguồn dầu mỏ tự nhiên, phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch. Thay vì lệ thuộc vào tài nguyên này, Motul tinh luyện và hoàn nguyên dầu đã qua sử dụng trở thành dầu gốc chất lượng cao RRBO - Re-Generated Base Oil.

Khác với dầu tái chế thông thường, chỉ xử lý cơ bản để làm nhiên liệu công nghiệp, dầu gốc hoàn nguyên trải qua một quy trình tinh lọc nhiều bước nghiêm ngặt. Dầu thải được thu gom, phân loại, sau đó đưa qua quy trình tinh lọc nhiều bước, chưng cất chân không ở nhiệt độ cao, khử nước và loại bỏ hoàn toàn tạp chất, cặn lắng. Trong đó, việc phân loại dầu được xem khá phức tạp. Đối với Motul NGEN, đang cần nhóm dầu gốc 3, điều đó có nghĩa phải thu gom dầu gốc nhóm 3, và không được lẫn các dầu gốc nhóm khác như 2, 1. Như vậy mới đảm bảo chất lượng ổn định. Sau khi qua các quy trình tinh lọc, chưng cất phức tạp, cấu trúc phân tử được hồi phục, tạo ra loại dầu gốc, có độ tinh khiết và ổn định tương đương dầu gốc nguyên khai.

Hiểu nôm na, nếu dầu gốc khoáng truyền thống khai thác trực tiếp từ mỏ dầu thì dầu gốc hoàn nguyên tạo ra nguồn nguyên liệu sạch từ chính dầu đã qua sử dụng, vừa đảm bảo hiệu suất, vừa tiết kiệm tài nguyên.

Công nghệ này giúp biến dầu thải thành tài nguyên, giảm gánh cho nặng môi trường và mang lại nguồn nguyên liệu sạch để pha chế dầu nhớt động cơ thế hệ mới. Ứng dụng RRBO vào một sản phẩm hiệu suất cao như NGEN Hybrid minh chứng cho năng lực công nghệ của Motul, tiên phong trong lĩnh vực dầu động cơ ô tô.

Motul NGEN HYBRID được phát triển theo định hướng thân thiện môi trường, tiên phong công nghệ với dầu gốc hoàn nguyên (Regenerated Base Oil - RRBO)

Motul tiên phong xu hướng với công nghệ dầu mới

Không chỉ định hướng sản xuất dầu nhớt, Motul từ lâu đã đặt mục tiêu trở thành thương hiệu tiên phong, định hình chuẩn mực mới trong ngành phụ trợ. Trong đó, NGEN Hybrid thể hiện rõ mục tiêu của Motul trong việc phát triển sản phẩm bền vững, chuyên biệt cho xe hybrid.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Motul Việt Nam, API S Q là tiêu chuẩn quốc tế mới được ban hành vào tháng 3.2025, áp dụng cho những dòng dầu nhớt động cơ có yêu cầu chất lượng cao bậc nhất hiện nay và Motul NGEN Hybrid đã đạt chứng chỉ này.

Ông Keith Schulz, Chủ tịch HĐQT - Vilube, Giám đốc Điều hành Phát triển Bền Vững cho biết: "Motul đang là thương hiệu hiếm hoi trên thị trường hiện tại sản xuất dầu nhớt dành riêng cho xe hybrid đạt tiêu chuẩn quốc tế API S Q và ILSAC GF-7. Đây là hai tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất hiện nay đối với dầu nhớt động cơ xe hybrid".

Ngoài ra, Motul còn sản xuất loại bao bì chứa 50% nhựa tái chế, có thể tái sử dụng hoàn toàn cho các sản phẩm dầu gốc hoàn nguyên, trong đó có Motul NGEN Hybrid. Như vậy, thương hiệu này đã tạo ra chu trình khép kín, từ thu gom dầu thải, tái tạo thành dầu gốc mới, cho đến tái chế bao bì. Đây là cách tiếp cận toàn diện, không chỉ mang lại hiệu suất vận hành cho động cơ, mà còn góp phần giảm phát thải CO2, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Keith Schulz, Chủ tịch HĐQT - Vilube, Giám đốc Điều hành Phát triển Bền Vững trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới Motul NGEN HYBRID tháng 8 vừa qua tại TP.HCM

Motul NGEN Hybrid - Giải pháp cho xe xăng lai điện

Động cơ hybrid có nguyên lý vận hành đặc thù, khác biệt so với động cơ đốt trong thông thường. Về nguyên lý, động cơ của xe hybrid thường xuyên khởi động nguội, luân phiên chuyển đổi giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện. Chính sự thay đổi này khiến dầu động cơ chịu áp lực hơn, đòi hỏi khả năng thích ứng, bảo vệ tối ưu hơn.

Áp dụng công nghệ tiên tiến, kết hợp giữa dầu gốc hoàn nguyên và các chất phụ gia chuyên biệt, dầu động cơ NGEN Hybrid chứng minh hiệu quả cho xe xăng lai điện. Các thử nghiệm cho thấy loại dầu này giúp tiết kiệm 8% nhiên liệu, cải thiện tốc độ lưu thông dầu thêm 10% khi khởi động nguội, giúp bôi trơn đầy đủ các chi tiết máy ngay khi khởi động. Ngoài ra, sản phẩm này còn bảo vệ động cơ 60%, hạn chế tối đa hiện tượng đánh lửa sớm ở vòng tua máy thấp.

Motul NGEN HYBRID - dầu nhớt động cơ thế hệ mới tiên phong công nghệ mang lại hiệu suất vượt trội cho dòng xe hybrid và ô tô hiện đại

Ngoài hiệu suất vận hành, NGEN Hybrid là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững. Việc kết hợp dầu gốc hoàn nguyên, nhựa tái chế trong bao bì và thiết kế vòng đời khép kín biến sản phẩm trở thành giải pháp toàn diện, vừa mang đến sự bền bỉ cho động cơ, vừa giảm thiểu tác động môi trường.