Mr. Lee: Người đưa xu hướng tóc châu Âu về Việt Nam

Năm 2017, thời điểm ấy, ngành tóc Việt Nam vẫn thiếu hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Mr. Lee đã lựa chọn điều ít ai dám làm, anh có cơ hội học hỏi từ nhiều bậc thầy quốc tế và chính thức ghi danh vào chương trình đào tạo chính thống tại VIDAL SASSOON (Anh Quốc) - nơi được xem là "cái nôi của kỹ thuật tóc châu Âu". Mr.Lee

Mr. Lee hiểu rằng không thể bê nguyên mô hình châu Âu áp dụng trực tiếp. Thay vào đó, anh biến kiến thức thành nền tảng để sáng tạo ra phong cách phù hợp với thị trường Việt Nam. Anh nhanh chóng định vị phân khúc khách hàng đặc biệt: cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Salon đầu tiên của Mr. Lee đặt tại khu phố Tây, đường Đề Thám. Chính tại đây, anh trực tiếp phục vụ đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Thành công đến nhanh chóng, biến thương hiệu salon của anh thành địa chỉ uy tín dành cho khách Tây cao cấp ngay trung tâm TP.HCM. Khai trương Guchi Salon tại địa điểm mới, nâng cấp lên mô hình Premium Emotion Salon cao cấp tại TP.HCM.

Mr. Lee tiếp tục tu nghiệp tại nhiều quốc gia: Pháp, Ý, Singapore, Hàn Quốc, Bắc Kinh và đặc biệt là Thượng Hải - thủ phủ thời trang tóc châu Á. Tại Thượng Hải và Bắc Kinh, anh tiếp cận những bậc thầy từng học tập ở châu Âu và đang dẫn dắt ngành tóc Trung Quốc phát triển bứt phá. Từ đó, anh đúc kết những tinh hoa quý giá để nâng tầm ngành tóc Việt Nam.

Được vinh danh với hai danh hiệu "Vietnam Iconic Luminary Award" & "Vietnam Contemporary Hair Inspiration", MR.Lee là Top 50 nhà tạo mẫu tóc có ảnh hưởng lớn trong ngành tóc Việt tại sự kiện quốc tế Asia Golden Bauhinia Awards 2024.