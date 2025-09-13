Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Mr. Lee: Người đưa xu hướng tóc châu Âu về Việt Nam

Diễm Quyên
Diễm Quyên
13/09/2025 11:28 GMT+7

Từ một chàng trai trẻ đam mê nghề tóc tại Sài Gòn, Mr. Lee đã bước ra thế giới, trở thành một trong những người Việt đầu tiên học ngành tóc tại Anh Quốc vào năm 2017. Anh mang theo khát vọng tiếp nhận tinh hoa làm đẹp châu Âu và mang về một chuẩn mực mới cho thị trường Việt Nam.

Năm 2017, thời điểm ấy, ngành tóc Việt Nam vẫn thiếu hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Mr. Lee đã lựa chọn điều ít ai dám làm, anh có cơ hội học hỏi từ nhiều bậc thầy quốc tế và chính thức ghi danh vào chương trình đào tạo chính thống tại VIDAL SASSOON (Anh Quốc) - nơi được xem là "cái nôi của kỹ thuật tóc châu Âu". Mr.Lee

Mr. Lee: Người đưa xu hướng tóc châu Âu về Việt Nam - Ảnh 1.

Mr. Lee hiểu rằng không thể bê nguyên mô hình châu Âu áp dụng trực tiếp. Thay vào đó, anh biến kiến thức thành nền tảng để sáng tạo ra phong cách phù hợp với thị trường Việt Nam. Anh nhanh chóng định vị phân khúc khách hàng đặc biệt: cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Salon đầu tiên của Mr. Lee đặt tại khu phố Tây, đường Đề Thám. Chính tại đây, anh trực tiếp phục vụ đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Thành công đến nhanh chóng, biến thương hiệu salon của anh thành địa chỉ uy tín dành cho khách Tây cao cấp ngay trung tâm TP.HCM. Khai trương Guchi Salon tại địa điểm mới, nâng cấp lên mô hình Premium Emotion Salon cao cấp tại TP.HCM.

Mr. Lee: Người đưa xu hướng tóc châu Âu về Việt Nam - Ảnh 2.

Mr. Lee tiếp tục tu nghiệp tại nhiều quốc gia: Pháp, Ý, Singapore, Hàn Quốc, Bắc Kinh và đặc biệt là Thượng Hải - thủ phủ thời trang tóc châu Á. Tại Thượng Hải và Bắc Kinh, anh tiếp cận những bậc thầy từng học tập ở châu Âu và đang dẫn dắt ngành tóc Trung Quốc phát triển bứt phá. Từ đó, anh đúc kết những tinh hoa quý giá để nâng tầm ngành tóc Việt Nam.

Mr. Lee: Người đưa xu hướng tóc châu Âu về Việt Nam - Ảnh 3.

Được vinh danh với hai danh hiệu "Vietnam Iconic Luminary Award" & "Vietnam Contemporary Hair Inspiration", MR.Lee là Top 50 nhà tạo mẫu tóc có ảnh hưởng lớn trong ngành tóc Việt tại sự kiện quốc tế Asia Golden Bauhinia Awards 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Mr. Lee Mr. Lee: Người đưa xu hướng tóc châu Âu về Việt Nam Vidal Sassoon Mr. Lee đã lựa chọn điều ít ai dám làm người Việt đầu tiên học ngành tóc tại Anh quốc vào năm 2017
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận