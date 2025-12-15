Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

MR.DIY tạo điểm nhấn tại Hồ Bảy Mẫu với phao khổng lồ PANDAi

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
15/12/2025 09:30 GMT+7

Tháng 11 vừa qua, Hồ Bảy Mẫu (Hà Nội) trở thành điểm đến sôi động khi MR.DIY tổ chức sự kiện 'Lượn hồ chill - Deal quà chất', thu hút đông đảo người dân và du khách bằng nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn.

MR.DIY tạo điểm nhấn tại Hồ Bảy Mẫu với phao khổng lồ PANDAi - Ảnh 1.

Mô hình phao nổi PANDAi khổng lồ

ẢNH: MR.DIY

Tâm điểm sự kiện là phao nổi PANDAi khổng lồ nổi bật với chiều cao 6,6m. PANDAi đã nhanh chóng trở thành hình ảnh nổi bật trên mạng xã hội và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Phao thả hồ hình gấu Panda lớn nhất Việt Nam", tạo sức hút đặc biệt cho sự kiện.

Suốt bốn tuần, MR.DIY đã mang đến nhiều hoạt động quanh hồ như roadshow, check-in nhận quà, minigame tương tác cho mọi lứa tuổi. Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ, gia đình và du khách quốc tế, mang lại bầu không khí tràn đầy năng lượng tại Hồ Bảy Mẫu.

MR.DIY tạo điểm nhấn tại Hồ Bảy Mẫu với phao khổng lồ PANDAi - Ảnh 2.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân

ẢNH: MR.DIY

Đại diện MR.DIY cho biết chương trình tổ chức nhằm tạo ra không gian giải trí cho cộng đồng và tăng cường kết nối với người tiêu dùng. Sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân Hà Nội đã góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, khiến chuỗi hoạt động trở nên đáng nhớ.

MR.DIY tạo điểm nhấn tại Hồ Bảy Mẫu với phao khổng lồ PANDAi - Ảnh 3.

Không khí sôi động tại sự kiện

ẢNH: MR.DIY

MR.DIY bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của cộng đồng và cho biết thương hiệu sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động mới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sáng tạo, sôi động và đầy bất ngờ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

