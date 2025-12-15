MR.DIY tạo điểm nhấn tại Hồ Bảy Mẫu với phao khổng lồ PANDAi

Mô hình phao nổi PANDAi khổng lồ ẢNH: MR.DIY

Tâm điểm sự kiện là phao nổi PANDAi khổng lồ nổi bật với chiều cao 6,6m. PANDAi đã nhanh chóng trở thành hình ảnh nổi bật trên mạng xã hội và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Phao thả hồ hình gấu Panda lớn nhất Việt Nam", tạo sức hút đặc biệt cho sự kiện.

Suốt bốn tuần, MR.DIY đã mang đến nhiều hoạt động quanh hồ như roadshow, check-in nhận quà, minigame tương tác cho mọi lứa tuổi. Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ, gia đình và du khách quốc tế, mang lại bầu không khí tràn đầy năng lượng tại Hồ Bảy Mẫu.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân ẢNH: MR.DIY

Đại diện MR.DIY cho biết chương trình tổ chức nhằm tạo ra không gian giải trí cho cộng đồng và tăng cường kết nối với người tiêu dùng. Sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân Hà Nội đã góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, khiến chuỗi hoạt động trở nên đáng nhớ.

Không khí sôi động tại sự kiện ẢNH: MR.DIY

MR.DIY bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của cộng đồng và cho biết thương hiệu sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động mới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sáng tạo, sôi động và đầy bất ngờ.