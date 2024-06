MSB hoàn tất áp dụng xác thực khuôn mặt, đảm bảo tuân thủ Quyết định 2345

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18.12.2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1.7.2024, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền.

Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, giao dịch thanh toán trên 100 triệu đồng... đều phải thực hiện việc xác thực giao dịch bằng khuôn mặt.

Hơn nữa, nhằm nâng cao sự an toàn cho người dùng khi giao dịch trực tuyến trước tình trạng lừa đảo ngày một phức tạp, theo Điều 2 của Quyết định 2345 - NHNN cũng yêu cầu thực hiện xác thực sinh trắc học đối với giao dịch lần đầu trên ứng dụng ngân hàng (Mobile App) hoặc đối với giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị đang giao dịch lần gần nhất.

Tại MSB, từ đầu tháng 6.2024, ngân hàng đã tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng MSB mBank hoặc khách hàng được hỗ trợ trực tiếp tại các quầy giao dịch. MSB cũng đã truyền thông trên nhiều kênh (website, youtube, trực tiếp trên ứng dụng MSB mBank…). Từ ngày 1.7.2024, MSB cũng sẽ triển khai 100% các giao dịch trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, giao dịch thanh toán trên 100 triệu đồng... sẽ thực hiện so khớp khuôn mặt của khách hàng với dữ liệu khuôn mặt tại CCCD lưu tại Bộ Công an đảm bảo người giao dịch là chính chủ tài khoản ngân hàng với công nghệ so khớp khuôn mặt hiện đại.

Việc cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng MSB mBank được cụ thể trong 4 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng MSB mBank, Chọn tính năng Cập nhật thông tin STH tại Mục Cài đặt hoặc nút "Cập nhật thông tin STH" trên màn hình chính của ứng dụng (Trong trường hợp không tìm thấy nút "Cập nhật thông tin STH", vui lòng lên chợ ứng dụng IOS hoặc Android tải version ứng dụng mới nhất).

Bước 2: Chụp ảnh mặt sau CCCD gắn chip theo hướng dẫn

Bước 3: Scan CCCD với mặt sau thiết bị di động có tích hợp NFC

Bước 4: Kiểm tra thông tin và hoàn tất xác thực thành công

Nhằm khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện việc xác thực sinh trắc học, trong thời gian này, MSB cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, ngân hàng hoàn tiền đến 3.6 triệu đồng cho phụ huynh học sinh khi giao dịch chuyển khoản/thanh toán qua gói tài khoản M-Pro, hoàn tiền 10% (với tổng giá trị lên tới 12 triệu đồng trong năm) cho khách hàng thanh toán đóng học phí bằng thẻ tín dụng MSB Visa Signature. Đặc biệt, sau khi cập nhật CCCD chip thành công và tham gia sản phẩm tiền gửi lãi suất cao nhất trực tuyến hoặc rút gốc từng phần trực tuyến với số tiền không quá 05 tỷ đồng ngay trên ứng dụng MSB mBank, khách hàng sẽ hưởng lãi suất cao hơn 1% so với mức niêm yết tại quầy cho các kỳ gửi từ 6 tháng.

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ xem tại đây hoặc hoặc liên hệ hotline 24/7: 19006083