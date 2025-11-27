MSB Mastercard Green World: Hành trình xanh cho những nhà lãnh đạo tiên phong

Trong bối cảnh nền kinh tế xanh đang dần trở thành xu hướng, MSB tin rằng thành công không chỉ đo lường bằng tăng trưởng mà còn bằng tác động tích cực mà cá nhân tạo ra. Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World là chìa khóa cho tư duy đó khi kết hợp giữa tiện ích cao cấp và trách nhiệm xã hội, tạo nên một tuyên ngôn mới trong phong cách sống cho những người dẫn đầu.

Về thiết kế, lõi thẻ được chế tạo từ chất liệu tái chế độc đáo, góp phần bảo vệ môi trường mà vẫn đảm bảo giao dịch mượt mà. Đây là một bước tiến trong việc kết hợp giữa công nghệ và sự bền vững, mang lại trải nghiệm sử dụng chất lượng cao nhưng vẫn thân thiện với khách hàng.

Ưu đãi hấp dẫn cho lối sống xanh: Lợi ích song hành giá trị

Mẫu thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World ẢNH: MSB

Các ưu đãi khi sử dụng thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World ngoài việc mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng, cũng đồng thời khuyến khích thói quen sống bền vững. Chương trình hoàn tiền di chuyển là điểm nhấn nổi bật nhất của thẻ, thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện và các hình thức di chuyển ít phát thải carbon. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền 100% cho toàn bộ các giao dịch sử dụng tàu điện Metro. Đồng thời, thẻ còn mang lại lợi ích đặc biệt cho những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay khi áp dụng mức hoàn tiền 5% cho giao dịch hàng không, cụ thể theo điều khoản, điều kiện chương trình.

Chi tiết hơn, khách hàng có tổng chi tiêu tháng từ 15 triệu đồng sẽ được hưởng mức hoàn tiền tối đa 2 triệu đồng mỗi tháng. Với tổng chi tiêu dưới mốc 15 triệu đồng, chủ thẻ nhận mức hoàn tối đa 500.000 đồng mỗi tháng, đảm bảo mọi khách hàng đều được khuyến khích sử dụng phương tiện xanh một cách thường xuyên.

Không chỉ hoàn tiền trực tiếp, MSB còn đẩy mạnh xu hướng di chuyển bằng xe điện thông qua hợp tác chiến lược cùng đối tác Xanh SM. Theo đó, khách hàng hưởng ưu đãi giảm 10.000 đồng cho đơn xe máy điện có giá trị từ 30.000 đồng trở lên và giảm 20.000 đồng cho các chuyến ô tô điện có giá trị từ 60.000 đồng. Khách hàng có thể nhận tối đa tối đa 10 lượt ưu đãi mỗi tháng.

Thấu hiểu nhu cầu di chuyển công tác và du lịch của những nhà lãnh đạo, thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World còn cung cấp quyền lợi đặc biệt với Phòng chờ sân bay cao cấp. Chủ thẻ được miễn phí 6 lượt sử dụng phòng chờ nội địa mỗi năm cùng một người thân đi cùng, không chỉ mang đến sự thoải mái trong các chuyến công tác, mà còn giúp nâng cao chất lượng những chuyến đi cùng gia đình, biến mỗi hành trình trở thành một trải nghiệm đẳng cấp và đáng nhớ.

Bên cạnh đó, với phí quản lý giao dịch ngoại tệ chỉ 1% - mức phí cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay, khách hàng có thể tối ưu hóa chi phí khi chi tiêu quốc tế.

"Mỗi hành trình là một Bình minh xanh": Tư duy của thế hệ lãnh đạo mới

"Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World không đơn thuần là một sản phẩm tài chính. Chúng tôi hi vọng đó là hình ảnh đại diện cho tư duy lãnh đạo bền vững, và mạnh mẽ hơn, trở thành tuyên ngôn về một lối sống tiên phong"- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB tại sự kiện ra mắt thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World ẢNH: MSB

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình mạnh mẽ, thành công là sự kết hợp hài hòa của những giá trị cho bản thân, sự đóng góp vào dòng chảy phát triển chung của xã hội, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần gìn giữ "màu xanh" cho thế hệ sau. Chính vì vậy, MSB ra mắt thẻ với thông điệp mạnh mẽ: "Mỗi hành trình là một bình minh xanh", một minh chứng tiêu biểu cho tư duy lãnh đạo mới - những người quan tâm đến cách thức phát triển thay vì chỉ chú trọng vào kết quả ngắn hạn, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Lựa chọn thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World là một cam kết đồng hành cùng những giá trị bền vững và nhân văn. Từ các ưu đãi di chuyển xanh, hoàn tiền vé máy bay, cho đến thiết kế lõi thẻ được làm từ vật liệu tái chế, mọi chi tiết của thẻ đều phản ánh phong thái lãnh đạo hiện đại và trách nhiệm.

MSB mong muốn khơi dậy giá trị tích cực trong cộng đồng, nơi mỗi lựa chọn chi tiêu đều hướng tới sự phát triển lâu dài, hài hòa với môi trường và trách nhiệm xã hội. Bằng việc sở hữu và sử dụng thẻ, khách hàng không chỉ đạt được những tiện ích tài chính mà còn biến chi tiêu thành một hành động ý nghĩa, chung tay tạo dựng một tương lai xanh.

Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World thay cho lời khẳng định rằng thành công không phải là đích đến mà là một hành trình dài, nơi mỗi bước đi đều tràn đầy ánh sáng của những giá trị tốt đẹp. Đây chính là cơ hội để mỗi cá nhân trở thành một phần của tương lai bền vững. MSB hi vọng khách hàng có thể cùng tham gia vào hành trình này, để tái định nghĩa thành công và khẳng định vai trò của một lãnh đạo thế hệ mới.