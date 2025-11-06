MSB và hành trình làm chủ dữ liệu: thấu hiểu là cốt lõi của chuyển đổi số

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), dữ liệu không chỉ là tài nguyên mà còn là nền tảng cốt lõi để tạo nên những trải nghiệm tài chính mượt mà, khác biệt.

Năm 2025, MSB hoàn tất triển khai và đưa vào sử dụng trọn bộ nền tảng dữ liệu lớn tập trung hiện đại hàng đầu của IBM bao gồm Watsonx.Data, Watsonx.AI và Cloud Pak for Data. Sự đầu tư chiến lược này khẳng định MSB đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng biến dữ liệu thành sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc, từ đó tiên phong sáng tạo các giải pháp tài chính cá nhân hóa và siêu tốc, xóa mờ khoảng cách giữa dịch vụ ngân hàng truyền thống và kỳ vọng của khách hàng hiện đại. Bên cạnh đó, nền tảng công nghệ MSB đang sử dụng được thiết kế theo các chuẩn mực bảo mật tiên tiến, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu khách hàng một cách toàn diện.

Ngân hàng đã xây dựng một hạ tầng dữ liệu đồng nhất, đảm bảo mọi hoạt động ngân hàng diễn ra nhanh chóng và chính xác. Tiêu biểu, việc triển khai IBM Watsonx.Data là một bước đi đột phá, khi kết hợp hiệu quả sự linh hoạt, tối ưu chi phí của Data Lake và khả năng truy vấn hiệu suất cao, quản trị tốt của Data Warehouse. Với nền tảng này, MSB có thể đồng thời xử lý mọi loại dữ liệu với mức độ phức tạp khác nhau, từ dữ liệu có cấu trúc truyền thống đến các dạng dữ liệu bán cấu trúc, phi cấu trúc, vector hay dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo…Dữ liệu không còn riêng rẽ trong các hệ thống tách rời mà được tập trung trên nền tảng thống nhất, cho phép ngân hàng khai thác nhanh chóng và toàn diện.

Không dừng lại ở việc lưu trữ hay xử lý, MSB còn tích hợp Watsonx.AI - nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên tiến kèm các mô hình ngôn ngữ lớn được tối ưu riêng cho ngành tài chính. Nhờ đó, dữ liệu trở thành "tài sản sống" giúp MSB đưa ra các phân tích, dự đoán và thúc đẩy sự tự động hóa trong hoạt động kinh doanh. Sự kết hợp giữa khả năng xử lý tốc độ cao và năng lực AI tạo nên một chu trình "thấu hiểu hành vi khách hàng" với tính chính xác cao và gần như không có độ trễ.

Để quản trị hiệu quả toàn bộ vòng đời dữ liệu, từ thu thập, chuẩn bị, tích hợp đến phân tích, MSB cũng đưa vào vận hành IBM Cloud Pak for Data, giúp MSB tối ưu hóa chi phí khi linh hoạt lưu trữ dữ liệu trên cả hạ tầng tại chỗ và đám mây, đồng thời đảm bảo chính sách quyền riêng tư và chất lượng dữ liệu được tuân thủ nghiêm ngặt. Đặc biệt, thông qua tính năng Data Virtualization, MSB có thể truy cập toàn bộ dữ liệu lịch sử nằm rải rác trên hàng chục hệ thống khác nhau mà không cần tạo bản sao vật lý, từ đó tối ưu hóa nguồn lực và tăng tốc độ khai thác thông tin.

Với nền tảng công nghệ mới, dữ liệu hiện không chỉ được lưu trữ, mà còn được thiết kế, xây dựng như một sản phẩm có giá trị sử dụng rõ ràng, liên tục cập nhật, phục vụ chính xác từng mục tiêu kinh doanh. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Khối Công nghệ MSB chia sẻ: "Đến nay, MSB không còn phụ thuộc vào báo cáo rời rạc hay phân tích thủ công. Thay vào đó, ngân hàng có thể nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu thô thành những khối thông tin đã được chuẩn hóa, sẵn sàng tích hợp vào các ứng dụng thông minh, hệ thống phân tích hoặc mô hình AI để phục vụ hoạt động kinh doanh và ra quyết định theo thời gian thực".

Dữ liệu là nền tảng để MSB sáng tạo các giải pháp tài chính cá nhân hóa và siêu tốc ẢNH: MSB

Hạ tầng dữ liệu mới chính là nền tảng cho chuỗi dự án mà MSB triển khai thành công trong năm vừa qua. Tiêu biểu là Martech - nền tảng phân tích dữ liệu và tiếp thị đa kênh, cho phép ngân hàng thấu hiểu khách hàng đến từng điểm chạm và chủ động gợi ý sản phẩm - dịch vụ đúng lúc, đúng người, đúng nhu cầu. Dữ liệu trở thành cầu nối để ngân hàng tương tác sâu sắc và mang đến giá trị phù hợp với từng cá nhân; tạo sự bất ngờ, thích thú và khiến khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng.

Martech cho phép MSB hiểu khách hàng trên từng điểm chạm, theo thời gian thực ẢNH: MSB

Sự thấu hiểu dựa trên dữ liệu còn giúp MSB định hình các sản phẩm tài chính số với giá trị rõ rệt. Nổi bật trong đó là M-Flex, giải pháp vay thế chấp trực tuyến lên tới 15 tỉ đồng với quy trình phê duyệt trong 4 giờ làm việc. Toàn bộ thủ tục từ đăng ký đến giải ngân đều được thực hiện online, mang đến tốc độ và sự chủ động vượt trội cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là minh chứng cho cách MSB biến dữ liệu thành công cụ rút ngắn thời gian, tăng cường trải nghiệm và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

MSB không chỉ xây dựng một hệ thống công nghệ hiện đại, mà còn đặt nền móng cho sự thấu hiểu khách hàng theo chiều sâu. Khi dữ liệu trở thành "ngôn ngữ chung", MSB có thể giao tiếp với người dùng bằng sự thấu hiểu và giá trị, thay vì chỉ dựa trên quy trình hay sản phẩm.

Ngân hàng cũng đặt bảo mật thông tin là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. Mọi giao dịch và dữ liệu của khách hàng đều được bảo vệ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế, củng cố niềm tin vững chắc vào một ngân hàng số an toàn - minh bạch - bền vững.