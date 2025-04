MSI có thể chuyển sang dùng chip AMD cho dòng máy Claw kế tiếp

Theo PCGamer, dòng máy chơi game cầm tay Claw 8 AI+ của MSI hiện sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7 258V thuộc kiến trúc Lunar Lake. Đây là một trong số ít thiết bị trên thị trường không dùng chip AMD, vốn đang chiếm ưu thế trong phân khúc thiết bị chơi game di động. Tuy nhiên, một số nguồn tin rò rỉ gần đây cho biết MSI sẽ thay đổi hướng đi, chuyển sang dùng bộ xử lý Ryzen Z2 Extreme của AMD trong phiên bản kế tiếp.

Dòng MSI Claw hiện tại sử dụng vi xử lý Intel Lunar Lake với hiệu năng mạnh mẽ nhưng chi phí cao khiến giá bán khó cạnh tranh ẢNH: MSI

Lần đầu tiên thông tin này được đề cập bởi người dùng X có tên CodeCommando vào tháng 1 năm nay, và mới đây tiếp tục được xác nhận bởi Igor’s Lab, một trang chuyên phân tích phần cứng. Nếu đúng, đây sẽ là bước chuyển chiến lược đáng chú ý của MSI trong việc cân đối hiệu suất và chi phí sản xuất.

Chip Intel Core Ultra 7 258V hiện tại của Claw 8 AI+ có tám nhân, tám luồng và GPU tích hợp thuộc dòng Battlemage. Mặc dù mang lại hiệu suất mạnh mẽ, vượt qua cả đối thủ như Asus ROG Ally X, thiết bị vẫn không phải lựa chọn tối ưu về giá trị. Với mức giá khoảng 900 USD, cao hơn đáng kể so với các đối thủ như Steam Deck hay Ally X, Claw 8 AI+ khó tiếp cận người dùng phổ thông.

Một phần nguyên nhân là do chip Lunar Lake sử dụng bộ nhớ RAM tích hợp trên đế chip (on-package), khiến chi phí sản xuất cao hơn so với các mẫu dùng bộ nhớ rời. Đây được xem là lý do chính khiến MSI có thể chuyển sang Ryzen Z2 Extreme, một vi xử lý có thể giúp giảm giá thành mà vẫn giữ được hiệu suất tương đương.

Ryzen Z2 Extreme được AMD công bố tại CES 2025, gồm tám nhân, 16 luồng và xung nhịp tối đa 5 GHz. Đặc biệt, GPU tích hợp của nó sử dụng 16 đơn vị tính toán RDNA 3.5, tăng 33% so với Z1 Extreme, hứa hẹn cải thiện hiệu suất đồ họa mà vẫn giới hạn trong mức tiêu thụ điện 35 W - tương đương với chip Lunar Lake hiện tại.

Nếu MSI thực sự chuyển đổi sang AMD, họ sẽ cần thiết kế lại bo mạch chủ và hệ thống tản nhiệt, một quyết định tốn kém về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này có thể được bù đắp bằng biên lợi nhuận cao hơn từ mỗi sản phẩm bán ra. Dù người dùng có thể mong chờ một mức giá dễ tiếp cận hơn, khả năng cao MSI vẫn giữ nguyên định hướng sản phẩm cao cấp và mức giá tương đương hiện tại.

Cho đến khi MSI chính thức công bố thế hệ tiếp theo của Claw, câu hỏi liệu họ có từ bỏ chip Intel Lunar Lake hay không vẫn còn bỏ ngỏ.