MSI Pro DP180 14th - máy tính bàn tối ưu cho doanh nghiệp, giáo dục

Máy tính để bàn MSI Pro DP180 14th hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp, giáo dục, các nhà sáng tạo nội dung. Máy đạt chứng nhận Nvidia RTX Studio, có thể xử lý các tác vụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây, AI (trí tuệ nhân tạo) và nghiên cứu khoa học.

Pro DP180 cũng được thiết kế gọn gàng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ văn phòng công sở đến phòng học, studio T.L

Máy được trang bị đầy đủ cổng kết nối, đảm bảo phục vụ tối đa cho nhu cầu của người dùng. DP180 có một cổng HDMI; DisplayPort; D-Sub (VGA); 2 cổng USB 2.0 Type A; USB 3.2 Gen 1 Type A; 3 cổng Audio Jacks; Graphics Card; Padlock; COM Port; khóa Kensington.

Chi tiết các cổng kết nối có trên thiết bị

Đặc biệt, MSI trang bị cho DP180 hai cổng kết nối ethernet LAN băng thông rộng, độ trễ thấp 2,5G và 1G. Cổng COM và USB cho phép người dùng có thể kết nối với các thiết bị POS như máy quét mã vạch, máy in hóa đơn và nhiều thiết bị khác. Cổng COM cũng có thể giao tiếp với các bộ điều khiển logic có thể lập trình được (programmable logic controllers - PLCs) hay với các module như operator/HMI, điều khiển động cơ, một robot hay hệ thống theo dõi trong một nhà máy thông minh.

Máy tính hỗ trợ công nghệ hình ảnh lên đến 8K, tối ưu cho công việc, giải trí, sáng tạo nội dung. DP180 được trang bị kết nối Wi-Fi 6E mới nhất. Đặc biệt, công nghệ MSI Cloud Center cho phép sao lưu không dây an toàn, nhanh chóng giữa PC và các thiết bị di động. Người dùng có thể truyền tải tập tin, hình ảnh, video và dữ liệu giữa máy tính với các thiết bị chạy hệ điều hành Android, iOS một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không cần cáp kết nối. Hệ thống cũng cho phép người dùng cài đặt quyền truy cập tệp tin cho nhóm, người nhà hoặc thiết lập riêng tư một cách linh hoạt, an toàn.

Mặt trước của PC, MSI trang bị đầy đủ các cổng kết nối từ Headphone, Mic đến USB Type A, USB Type C, khe cắm thẻ nhớ SD và Micros SD T.L

MSI PRO DP180 được trang bị CPU Intel Core i7-13700, GPU Nvidia GeForce RTX rời. Máy tính được thiết kế và thử nghiệm đặc biệt cho quy trình làm việc sáng tạo, dò tia thời gian thực và các tính năng hỗ trợ AI. Ngoài ra, PRO DP180 được cài đặt sẵn NVIDIA Studio để tăng hiệu suất và các tính năng mới trong ứng dụng sáng tạo, người sáng tạo và nhà phát triển 3D.



MSI Pro DP180 là một trong những máy để bàn linh hoạt, tinh gọn T.L

MSI cũng mang đến nhiều tính năng thân thiện với người dùng. Với tối đa 64 GB RAM DDR4 kênh đôi và nhiều dung lượng lưu trữ, model này có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của những dự án sáng tạo, chuyên nghiệp. Đặc biệt công nghệ Module TPM (Trusted Platform Module) phần cứng được thiết kế để đem đến các chức năng an ninh. Người dùng có thể an tâm lưu trữ các dữ liệu quan trọng bằng khóa được mã hóa ngay trên thiết bị.

Với thiết kế tinh giản, người dùng có thể dễ dàng nâng cấp một ổ SSD M.2, một ổ 2.5” HDD/SSD, một ổ 3.5” HDD, và hai thanh SO-DIMMs chỉ bằng cách tháo mặt bên. Thiết kế này khiến MSI Pro DP180 trở thành một trong những máy để bàn linh hoạt, tinh gọn bậc nhất trên thị trường.