MSI ra mắt loạt laptop theo chuẩn AI+ tại Computex 2024

MSI vừa giới thiệu loạt mẫu laptop thế hệ mới đạt chuẩn AI+ tại sự kiện Computex 2024 (Đài Loan), các model đều được trang bị vi xử lý mới nhất từ hai hãng Intel và AMD.

Đại diện hãng cho biết những mẫu laptop này có năng lực tính toán AI đạt tới 100 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second - nghìn tỉ phép tính mỗi giây) và hỗ trợ hơn 500 mô hình AI có thể hoạt động tối ưu với vi xử lý Intel Core Ultra.

Laptop AI+ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo ngay trên phần cứng, có thể thực hiện nhiều tác vụ mà không cần tới internet Anh Quân

Trong đó, dòng Prestige (13, 14 và 16 inch) và Summit (13 inch) trang bị vi xử lý mới Intel Core Ultra (tên mã Lunar Lake) có hiệu năng xử lý AI cao hơn gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Với sự kết hợp của cả GPU, CPU và NPU (bộ xử lý học sâu chuyên cho AI), hiệu năng tính toán AI đạt tới 100 TOPS, cho phép chạy nhiều phần mềm hoặc dịch vụ AI hơn trên laptop.

"Điều này trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của AI PC khi hỗ trợ nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo, cấu trúc. Khi kết hợp cùng GPU GeForce RTX, khả năng tính toán có thể đạt tới 542 TOPS, cho hiệu năng cao và mang lại trải nghiệm AI độc đáo hơn", ông Eric Kuo, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc bộ phận Laptop của MSI chia sẻ tại buổi giới thiệu.

Ngoài những mẫu laptop chuẩn AI+ cho cả phân khúc người dùng doanh nhân lẫn game thủ, MSI cũng cho ra mắt Claw 8 AI+, mẫu máy chơi game cầm tay chạy nền tảng Windows 11, trang bị vi xử lý Intel Core Ultra với màn hình 8 inch, được khẳng định mang đến trải nghiệm chơi game di động mượt mà và phong phú hơn. Sau khi được mở bán chính thức, người mua được tặng kèm một tháng dùng thử Xbox Game Pass để trải nghiệm các game AAA trên nền tảng của Microsoft.

Máy chơi game cầm tay Claw 8 AI+ phiên bản giới hạn Fallout Anh Quân

Mẫu laptop hợp tác giữa MSI và thương hiệu khác cũng trở lại với nâng cấp mới. Cụ thể, Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport và Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport hợp tác cùng thương hiệu xe sang Mercedes-AMG. Mẫu Claw Fallout Limited Edition - phiên bản giới hạn hợp tác cùng tựa game PC Fallout. Những sản phẩm này nhắm tới người dùng ưa thích siêu xe cao cấp và game thủ.