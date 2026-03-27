MSR chuyển sàn HOSE: Khi dòng tiền lớn bắt đầu mở cửa

Nhà máy công nghệ cao MTC

Masan High-Tech Materials đang nằm trong giao điểm đó. Doanh nghiệp sở hữu mỏ Núi Pháo, mỏ vonfram lớn bậc nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc, đồng thời là một trong những nhà cung cấp đáng kể cho thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu công nghệ tăng mạnh nhờ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và trung tâm dữ liệu, trong khi nguồn cung toàn cầu ngày càng thắt chặt, vonfram đang dần được nhìn nhận như một tài nguyên chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Giá vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới bước vào cuộc đua vàng đen mới

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, giá trị nội tại không phải lúc nào cũng được phản ánh đầy đủ. Với đặc thù thanh khoản hạn chế và sự tham gia còn tương đối khiêm tốn của nhà đầu tư tổ chức, UPCoM chưa phải là môi trường tối ưu để một doanh nghiệp mang tính toàn cầu như MSR được định giá tương xứng. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn lại "sân chơi vốn" trở thành một bước đi mang tính chiến lược.

Chuyển sang HOSE: Nâng chuẩn để kết nối dòng vốn lớn

Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, MSR dự kiến hủy giao dịch trên UPCoM và niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây không chỉ là một thay đổi về mặt kỹ thuật, mà là bước chuyển quan trọng trong cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn.

Moong khai thác

HOSE, với vai trò là sàn giao dịch trung tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch, quản trị và công bố thông tin. Việc chuyển sàn đồng nghĩa với việc MSR chủ động bước vào một mặt bằng chuẩn mực mới, nơi niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng dựa trên tính minh bạch và khả năng dự báo.

Quan trọng hơn, việc niêm yết trên HOSE mở ra khả năng tiếp cận rộng hơn với dòng vốn tổ chức trong và ngoài nước, nhóm nhà đầu tư có tiêu chí khắt khe về thanh khoản, quy mô và chuẩn mực quản trị. Đây cũng là nơi tập trung phần lớn các quỹ đầu tư, ETF và các dòng vốn dài hạn trên thị trường.

Khi còn trên UPCoM, MSR phần nào đứng ngoài dòng chảy này. Nhưng khi chuyển sang HOSE, cánh cửa tiếp cận dòng vốn quy mô lớn bắt đầu mở ra. Điều này, không chỉ giúp cải thiện thanh khoản cổ phiếu, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước xuất hiện trong các danh mục đầu tư tổ chức, các bộ chỉ số thị trường và các báo cáo phân tích chuyên sâu. Qua đó, khả năng phản ánh giá trị nội tại vào giá cổ phiếu cũng được cải thiện rõ rệt hơn.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Trong nhiều trường hợp trên thị trường, việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE được xem là một chất xúc tác quan trọng, giúp cổ phiếu bước vào chu kỳ định giá lại khi khoảng cách giữa giá trị nội tại và giá thị trường dần được thu hẹp.

Nền tảng kinh doanh và dòng tiền bắt đầu chu kỳ thuận lợi

Đáng chú ý, kế hoạch chuyển sàn của MSR diễn ra trong một thời điểm thuận lợi của chu kỳ ngành. Thị trường vonfram đang chứng kiến sự kết hợp của nhiều yếu tố hiếm có: nguồn cung toàn cầu bị siết chặt, nhu cầu tăng mạnh từ các ngành công nghệ cao, và vai trò ngày càng rõ nét của kim loại này trong chuỗi cung ứng chiến lược.

Song song với đó, theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, MSR đặt mục tiêu doanh thu từ 16.000 đến 20.300 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số từ 1.700 đến 2.500 tỉ đồng. So với nền năm trước, kế hoạch này cho thấy mức tăng trưởng đáng kể cả về quy mô và hiệu quả hoạt động.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo

Với đặc thù của ngành khai khoáng, khi giá vonfram duy trì ở vùng cao, hiệu ứng đòn bẩy lợi nhuận có thể trở nên rõ rệt hơn, giúp kết quả kinh doanh cải thiện nhanh hơn so với biến động doanh thu. Song song với đó, dòng tiền được cải thiện cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước tối ưu cấu trúc tài chính, bao gồm giảm đòn bẩy và chi phí lãi vay.

Với việc Masan Group đang sở hữu gần 95% và hợp nhất kết quả kinh doanh của Masan High-Tech Materials, những cải thiện này không chỉ dừng ở cấp công ty con mà còn góp phần trực tiếp cải thiện bảng cân đối kế toán và chất lượng lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển sàn không chỉ mang ý nghĩa nâng chuẩn thị trường vốn, mà còn có thể đóng vai trò như một chất xúc tác giúp thị trường phản ánh nhanh hơn những thay đổi tích cực trong nền tảng doanh nghiệp.